宣布零碳排卻蓋煤電場 日專家：假進展

日本2050要實現碳中和，但卻計劃未來五年內建設新的燃煤電廠。日本首相菅義偉26日宣布，日本2050年要達到溫室氣體淨零排放的新目標，但卻計劃在未來五年內在17個地點建設22個新的燃煤電廠，還向希望在海外建設燃煤電廠的日本公司提供支持，科學家和氣候變遷議題倡議者擔憂，政府表裏不一。

減碳政策缺少細節

菅義偉26日發表上任後首次施政方針演說，宣布日本2050年要達到溫室氣體淨零排放的新目標，實現碳中和。但根據《日本時報》報導，該計畫並未規劃國家面對氣候危機時的應變，因此科學家和氣候變遷議題倡議者擔憂，該計畫可能缺少實質減碳的方法和遠見。

在菅義偉的政策演講中，沒有提出任何監測減排進展的機制，他也沒有提及《巴黎協定》，該協定規定到2030年減排45%。專家指出，近年內無法產生菅義偉的演說中所提及的兩項技術—核能產能提升與碳回收再利用。

今年7月，日本政府宣布，2030年將停用100多家低效燃煤電廠，並停止支持燃煤發電出口，但卻計劃未來五年內在17個地點建設22座新的燃煤電廠，甚至還向希望在海外建設燃煤電廠的日本公司提供支持。國際氣候變遷NGO 350.org日本分部的橫山孝義表示，應該要從根本上改變的能源結構，而不是假裝有進展。

核能發電存爭議

橫山孝義說，真正的考驗將是經濟產業省三年一度的討論，在此期間，官員們將重新審查能源結構及其氣候應變對策，小組委員會定於2021年6月宣布修訂版本。東北大學環境研究科教授明日香壽川則指出，小組委員會缺少氣候科學家和研究人員，他們需要認真討論氣候變遷的問題。

《路透社》報導也提到，菅義偉26日的演說中表示，為實現2050年溫室氣體淨零排放的目標，將推進核能發電政策，此發言引來反對的聲音，可再生能源基金會認為，為減少碳排放而繼續使用核能發電有爭議，因為核廢料處理及安全性方面仍存在問題，不應依賴核能發電。

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