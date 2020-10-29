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誤將印度領土標示為中國 印度國會撻伐推特

德國之聲 / 德國之聲

路透社報導，印度國會中負責執行保護個人資訊法案的委員會，28日批評推特不尊重印度的主權。此事件源自於推特的地圖資料上周顯示部分的印度領土為中國的一部分，但推特也在短時間內表示已解決錯誤。

推特高層28日向該委員會解釋整起事件的緣由，並重新強調推特已修正錯誤。然而，該委員會的主席，也是代表印度人民黨的國會議員雷奇 (Meenakshi Lekhi) 告訴路透社，該委員會認為推特的解釋並不充足。

她說：「推特聲稱他們尊重這個議題的敏感性，但這種說法並不足夠。這件事關乎印度的主權與領土的完整。在地圖資料中顯示拉達克地區屬於中國等同於刑事犯罪。」

根據印度時報報導，上周傳出推特地圖資訊將拉達克地區與查謨和克什米爾邦標示為中國領土。事件曝光後，透過信函向推特表達強烈不滿，並強調印度政府無法接受任何不尊重印度主權的行為。印度的技術情報部長在信件中重申，拉達克與查謨和克什米爾邦都是印度領土不可分割的一部分。

印度技術情報部長還在信件中提醒推特，推特這樣的行為不僅有損其企業名聲，也會讓外界質疑推特的中立與公正。

印度與中國1962年曾在邊境打過一場短暫卻非常血腥的戰爭，而雙方目前在鄰近喜馬拉亞山的邊境仍呈現軍事警戒狀態，推特地圖資料錯誤標示的拉達克地區也在同個地區。在事件曝光前，當部分推特用戶標示他們的推文在拉達克地區時，推特會把該地區顯示為在中國境內。

印度與巴基斯坦都稱對拉達克地區握有完全的掌控權，中國則認為拉達克地區東部一個叫阿克賽欽的地區屬於中國的領土。一名推特的發言人在回應路透社的提問時表示：「推特已快速解決近期發生的地理位置標志問題。推特一直都致力於推動公開作業，並持續與政府保持聯系，提供他們即時的資訊更新。」

楊威廉/張慈 (路透社、印度時報)

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印度 推特

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