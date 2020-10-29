中國在美國「獵狐」 美國起訴8名協助者

美國政府周三的法院文件顯示，美國控告８人涉嫌代表中國政府在美國執行工作，在行動中利用恐嚇信和夜視鏡監視目標，甚至脅迫一個中國家庭回中國接受審判。

司法部高官表示，被控的８人中已經有５人在新澤西、紐約、加州等地被捕，另外３人據信在中國。被捕者中有一名被雇用來監視一個中國家庭的美國籍私家偵探。

紐約東區法院的檢察官Seth DuCharme表示，他認為這個案件前所未有，非常重大:「這個案件特別突出的部份是，這個案件直接涉及外國勢力在美國國土上進行單邊行動，這違反我們的法律。」

法院文件顯示，這些被告所參與的行動據知是叫做「獵狐行動」和「天網行動」，執行時間介於2016-2019年間。

刑事起訴書稱，這些行動涉及騷擾一個前中國官員的家庭，雖然他從2010年起便定居新澤西州，他和妻子、女兒卻都不斷被騷擾。他們曾收過一封恐嚇信，上面寫著: 「如果你願意回到大陸坐十年牢，你的妻子和孩子們都會沒事。這才是事情的結尾。」這個家庭也在社群媒體上被恐嚇，或者收到裝有恐嚇錄音帶和信件的包裹。

根據中國政府在2012年和2014年在國際刑警組織發出的公告，這名住在新澤西州的男子因貪污、濫用職權和受賄被通緝。

被美國政府逮捕的5人當中，有一人叫做朱勇(Yong Zhu, 音譯)。他透過翻譯表示他不明白自己犯了什麼罪行，「我是從事司機這一正當職業」。法院拒絕政府拘押朱勇的請求，讓他以12萬美金保釋。

還有一名被告叫做麥克馬宏(McMahon，音譯)。紐約聯邦法院同意他以新澤西州一處房產作抵押，以50萬美元保釋。

根據麥克馬宏在LinkedIn 上的簡介，他曾在紐於警察局擔任警察小隊長，在2003年退休。他現在作為一名律師協助調查，但是目前無法受訪。路透社也還沒有辦法確定被美國政府逮捕的5名被告的法律代表。

近日美國大選將近，美國打擊中國的行動頻頻，在28日再將中國政府控制的機構判定為外國使團，國務卿蓬佩奧也繼續配合總統的抗中步調，在出訪時拉攏各國聯合抗中。

張慈/楊威廉（路透社、美聯社）

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