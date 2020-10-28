療癒機器人減緩孤單 疫情間銷量大增

疫情期間，許多人已漸漸習慣用視訊與親友保持聯繫，但減少面對面接觸的情況下，許多人還是渴望有肢體接觸，這也意外帶起機器人的市場，使日本Groove X公司開發的人形機器人Lovot、索尼公司推出的機器狗Aibo等療癒機器人在疫情間銷量大增。

根據《共同社》報導，日本Groove X公司開發的人形機器人Lovot、索尼公司推出的機器狗Aibo及Yukai Engineering開發的貓尾抱枕機器人Qoobo等療癒機器人在新冠疫情期間銷量大增。名古屋一家大型百貨公司表示，儘管Lovot的售價近33萬日圓，還有定期維修費需要支出，但9月份的銷售額還是較3月份日本因疫情進入緊急狀態前成長15倍。

如吉祥物般、擁有圓眼睛的人形機器人Lovot，身長43公分、重約4.2公斤，手臂可調整成「擁抱模式」，溫度約37度，身上有50多個傳感器，能夠識別、接近使用者、與使用者進行眼神交流、躲避障礙物等，還能收集使用者健康數據，發送給其親友。另外，Lovot身上裝有可以360度旋轉的攝像頭，能隨時察看家中異常並適時提醒使用者。

根據《每日新聞》報導，森山一家幼兒園為安撫小朋友購入兩個Lovot。園長兒玉京信說，他先前擔心疫情可能給孩子們帶來長期負面影響，幸好Lovot能安撫孩子們情緒。一位索尼工作人員表示，機器狗Aibo也具有和Lovot類似的功能，因此在30至40歲的人間受到歡迎，許多人買給雙親，藉此確認遠方父母的健康安全。

大阪大學智能機器人學教授石黑浩認為，人們感到不安或孤獨時，常渴望肢體接觸，「這些療癒機器人在疫情期間給使用者帶來安慰，這是電話和視訊通話無法匹敵的優勢。」石黑浩預計，對療癒機器人需求，「隨著疫情持續延燒，只會進一步增加。」

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