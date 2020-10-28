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颱風莫拉菲侵襲越南 至少2死另有26漁民失蹤

中央社 / 河內28日綜合外電報導
颱風莫拉菲登陸越南，峴港漁船進港避風。 路透
颱風莫拉菲登陸越南，峴港漁船進港避風。 路透

號稱20年來侵襲越南最強颱風之一的莫拉菲（Molave）今天猛撲中部海岸，已造成至少兩人喪生和26名漁民失蹤，強風吹倒許多樹木，數十萬民眾被迫前往避難所。

路透社報導，莫拉菲颱風中午左右登陸，最高風速達每小時135公里，目前已造成2人喪生，數十人失蹤。

國營媒體報導，廣義省（Quang Ngai）至少有兩人在守護家園時喪生。

根據政府通報，昨天有26名漁民在嘗試返航途中因沉船而失蹤，目前生死未卜。當局已調動2艘海軍艦艇前往搜救。

政府表示，颱風登陸前已派遣約25萬軍人待命，同時，也部署直升機與兩棲車輛為救災做準備。

2020年初至今，越南已歷經9次風暴，10月初又因暴雨造成數十年來最嚴重的洪水與數次致命山崩。

越南中部至少130人死亡，其中約1/3為士兵，另有數十人仍下落不明。

莫拉菲颱風的路徑上有數十萬居民已被撤離，而留守家中的居民則被告知待在室內直到另行通知。

越南國營電視台播出的畫面顯示，列名世界遺產的古城會安（Hoi An）所在的廣南省（Quang Nam）也遭狂風吹襲，播報員幾乎難以站立。

另外，菲律賓上週末也遭莫拉菲侵襲，災害中心今天表示，當地死亡人數已增至9人。

越南 颱風 失蹤

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