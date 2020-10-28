俄空襲敘利亞民兵基地 對土耳其示警

俄羅斯針對敘利亞北部的伊德利卜（Idlib）省發動空襲，造成數十人死亡。由於被轟炸的是土耳其支持的敘利亞反對派訓練基地，這項空襲被視為對土耳其的警告。由於俄羅斯與土耳其在敘利亞、利比亞和高加索地區的立場上都對立，兩國關係再次受到國際關注。

俄土在多處戰場上對立

根據《半島電視台》報導，俄羅斯和土耳其都同時介入利比亞，高加索山地和敘利亞戰事，支持的陣營互相敵對，顯示兩國都希望擴張在中東和地中海周邊的軍事和政治影響力。

俄羅斯於26日發動的空襲發生在土耳其支持的重要武裝部隊Faylaq al-Sham的軍營，可視為此地區明顯的戰事升溫。《中東機構》主任查爾斯•李斯特表示，俄羅斯此舉在釋放訊息給土耳其，可能牽涉到更大地域政治的局勢發展。

在亞塞拜然與亞美尼亞爭執的納國諾-卡拉巴赫地區，莫斯科較挺亞美尼亞，土耳其則力挺亞塞拜然。在利比亞，土耳其派敘利亞民兵幫聯合國認可的過渡政府作戰，俄羅斯則支持反對派。至於敘利亞，俄羅斯支持總統阿薩德，土耳其則支持反對派勢力。土耳其專欄作家塞米•伊迪茲認為，空襲的時機可能與兩亞戰爭有關，因為高加索山地就在俄羅斯的後院。

敘北停火難維持

根據《英國廣播公司》報導，總部位於英國的「敘利亞人權觀察」組織表示，這次空襲造成78人死亡，並說，人數有可能繼續增加。這是伊德利卜地區自3月份停火以來最致命的一次襲擊。伊德利卜是少數還在反抗軍佔領下的省，多年內戰造成百萬人流亡。

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