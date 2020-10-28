兩岸如何發展 國際媒體「看法不同」

美國大選在即，根據今日BBC針對兩岸關係在美國大選之際的變化做出的分析，及日經新聞近期對兩岸關係的觀察，中國主席習近平近來軍事動作頻頻是針對台美關係逐漸靠近的警告，雖兩報抱持不同立場，但不難觀察到，中國是否會在美國大選期間對台灣採取動作，已成為國際關注焦點。

侵台聲浪升高

《BBC》記者魯伯特提出，「中國是否準備侵犯台灣？」近期在國際間掀起熱烈討論。起因是本月中旬習近平視察廣東軍事基地時提醒軍方進入「備戰狀態」，而中國近20年來的軍事進步，也被外界認為能與傾向保台的美軍相匹敵，侵台動機明顯。

倫敦大學亞非學院教授曾銳生也指出，習近平視自己在歷代中國領導人間具有歷史地位，因此想完成數任領導人都無法達到的「收台」成就，距離他2049的「統一」計劃如今只剩不到三十年，外界認為習近平勢必有意加速復台進度。報導中可看出BBC傾向認為中國會在不久內侵台，但也同時提出了中國應該審慎評估美軍的戰力後，再決定是否以武力解決台海問題。

中國底線頻遭侵犯

《日本日經新聞》也分析，台美關係從川普上任以來逐漸靠攏，此舉讓中國「一中政策」屢屢受挫，台灣又能從美中貿易戰中得利，這讓今年的美國大選成為台美是否繼續靠近的重要關鍵。

除此之外，華府近期通過對台軍售案也不斷觸碰到中國對台灣「自治」的忍耐，川普任內對台軍售金額比歐巴馬時期多了四成，不只讓中國武力犯台的難度與日俱增，也讓習近平對台政策是否太過軟弱的質疑聲浮出檯面。相對BBC報導，日經新聞的立場較為保守，只針對未來可能的發展動向探討，沒有對中國是否將採取動作做出表態。

共機頻犯台海、每月一軍演等軍事動作，不只讓台灣社會對兩岸議題繃緊神經，也讓國際各大媒體對兩岸關係這顆埋藏許久的未爆彈重啟關注。雖然觀點不盡相同，但可以肯定的是兩岸關係牽動國際局勢的重要性。

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