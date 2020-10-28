斯裡蘭卡成中美角力戰場 美提4.8億金援案

(德國之聲中文網) 根據美聯社報導，美國國務卿龐培歐與美國國防部長埃斯珀27日深夜抵達斯裡蘭卡。此前，兩人在印度出訪，與印度的國防部長辛格跟外交部長蘇傑生見面。

龐培歐計28日與斯裡蘭卡總統戈塔巴雅(Gotabaya Rajapaksa) 與總理馬欣達(Mahinda Rajapaksa) 會面。美聯社報導指出，龐培歐預計向斯裡蘭卡與馬爾代夫施壓，希望這兩個國家能對中國掠奪性的借貸或投資有所警覺。

斯裡蘭卡和中國素來關系匪淺。在龐培歐抵達斯裡蘭卡之前，中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪本月初率領一個高級別代表團訪問斯裡蘭卡。中國駐斯裡蘭卡大使館在26日個一個聲明中表示，中國提供斯裡蘭卡防疫與經濟振興的相關協助。

龐培歐身邊一名高級官員湯普森 (Dean Thompson) 表示：「美國鼓勵斯裡蘭卡重新審視美國所提供的公開又有永續性的經濟發展。美國的作法與充滿歧視性又不透明的作法不同。我們呼籲斯裡蘭卡為了確保其經濟獨立性，做出艱難卻必要的決定。我們也准備好在經濟發展上與斯裡蘭卡合作。」

中國駐斯裡蘭卡大使館10月26日針對湯普森的言論發布聲明，批評湯普森公然違背外交常理，挑撥和干涉中斯關系，甚至「敦促斯裡蘭卡做出艱難但必要的決定」。該聲明寫道：「對於美國借國務卿訪問之機挑撥和干涉中斯關系，並對斯裡蘭卡進行脅迫和霸凌，我們表示堅決反對！」

美國提供斯裡蘭卡金援

根據德新社報導，龐培歐出訪斯裡蘭卡的其中一個主要目的是向斯裡蘭卡提供總額4.8億美元的金援。這筆金援預計將用來修補斯裡蘭卡脆弱的運輸建設，並改善斯裡蘭卡的土地管理習慣。前任斯裡蘭卡政府原先已批准這項金援，但是卻因引發各界撻伐，被迫延後執行相關程序。

反對金援案的人士稱，接受美國金援可能損害斯裡蘭卡的國家安全，並讓美國購買斯裡蘭卡的土地。斯裡蘭卡總統戈塔巴雅與他的政黨在今年8月5日的國會選舉前，原本強烈反對與美國簽署這項合作案，但他在當選總統後，尚未公開針對這個議題表態。目前相關討論仍懸置於斯裡蘭卡的國會中。

在龐培歐抵達斯裡蘭卡的前一天，斯裡蘭卡的馬克思主義JVP黨在美國大使館外舉行了一場示威行動，批評美國透過金援干預斯裡蘭卡的內政。

美國駐斯裡蘭卡大使館則向德新社表示，龐培歐出訪斯裡蘭卡是為了向該國展現美國的承諾，也是為了和斯裡蘭卡一同維護一個自由開放的印太地區。

由於斯裡蘭卡戰略位置重要，美國意圖與中國競爭在該國的影響力。中國在斯裡蘭卡有大量投資，而北京也將斯裡蘭卡視為一帶一路中很重要的一個國家。

楊威廉/張慈 (美聯社丶德新社)

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