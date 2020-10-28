南韓拚綠色經濟 跟隨中、日2050年達到「碳中和」

南韓追隨日本與中國大陸腳步，推動「碳中和」。總統文在寅承諾，將在2050年之前達成「碳中和」，並矢言投資8兆韓元（70億美元）聚焦於綠色經濟成長，做為史無前例對抗新冠肺炎疫情所祭出財政刺激的一環。

南韓這項宣布是環保人士的大勝利，他們一直施壓希望這個世界大型的汙染製造者能採取改善行動。南韓也因此成為亞洲第三個宣示致力碳中和的主要經濟體。就在兩天前，日本首相菅義偉也做了類似宣示；中國亦已經定下2060年以前達到碳中和的目標。最注重環保的歐盟更早已承諾力行碳中和。

文在寅今天對南韓國會表示，「我們將與國際社會一起積極因應氣候變遷，朝2050年之前達成碳中和的目標前進。」「我們將以再生能源取代煤，創造新的市場、產業和就業機會。」

根據國際能源署（IEA）的資料，南韓目前只有5%的電力來自再生能源，在所有經濟合作發展組織（OECD）會員國中，比率最低。世界銀行的數據則顯示，南韓經濟規模全球第12大，是全球第七大高碳排國家。

除了淘汰老舊的燃煤電廠，文在寅也承諾在2060年之前，廢除核能電廠。再生能源占全國總發電量的比重，在2030年以前，計劃達到20%。