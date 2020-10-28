快訊

查江蘇台商竟揪出陰變陽法境外移入 樣本DNA證實錯置

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美、印簽署防禦協定 防堵中國勢力西擴

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

美國與印度近日達成重要的共同防禦協定，雙方27日於印度德里進行高峰對話後，便宣布簽約完成，合約將可讓雙方共享敏感的衛星資訊，這對軍事行動的精準打擊意義非凡。專家分析印度與美國簽約是針對中國近來在馬拉雅山一帶的邊界衝突，盼與中國進行邊界談判，顯示印度不願與中國真的發生戰爭。

衛星共享劍指中國

根據《英國廣播公司》報導，美國與印度雙邊的外交部長與國防部長27日於印度德里進行「2+2高峰談話」，會後並宣布簽定關鍵的軍事協定，雙方將共享敏感的衛星資料，如果有高精準度的衛星數據，對於印度在偏遠地區（如與巴基斯坦、中國有糾紛的邊界）的精準軍事行動會有很大的幫助。

印度外交部長蘇傑生表示，雙方已經有長期合作的基礎，未來要在國家安全的層級有更多交流，印度也正式加入美國的「地緣資訊合作架構（BECA）」，雖然雙方也在核能發電、地球科學與替代藥物等有簽訂合作協議，但是BECA是雙方達成最重要的協定，美國也可以在印度進行更精密的衛星調查。

南亞區域局勢漸變

《印度郵報》提到，雖然印度增加與美的國防合作，而且也是全世界軍購規模前幾大的國家之一，但印度目前仍有60-70%的軍火是跟俄羅斯購買，包括戰機、巡弋飛彈等關鍵武器，因此美國近年來也希望印度增加購買美國軍火，扭轉印度的軍武供應結構。

雖然疫情在2國都還在嚴重蔓延，但雙方仍然克服萬難，美方甚至一定要在大選前進行雙方從2018年開始，第3次的「2+2高峰談話」，這也代表美國將印度的角色看得比過往還重要。雖然印度與美國簽訂軍事互助協議，但同時也跟中國就邊界問題進行談判，外界推測可能是透過簽約向中國施壓，但中、印都不希望衝突發生。

【更多精采內容，詳見

印度 外交部 俄羅斯

延伸閱讀

美印簽署防御協議 為聯合抗中添新頁

劉大年／正視全球區域經濟整合新趨勢

美分享衛星資料 印抗中添利器

印度債擁優勢 長線布局

相關新聞

不只1架！卡達機場強迫10航班女乘客侵入性檢查

卡達首都杜哈機場月初發現棄嬰，因此要求卡達航空飛澳洲航班的女性乘客接受侵入性檢查。澳洲外交部長今天說，有多達10架班機的...

逆權摩托計程車司機！泰國學運的「學生-運將聯盟」

「這裡有事必須完成，有個人我一定要載回來...。」從學運擴散成全民示威的2020泰國民主運動，至今仍在持續集結抗議中。儘管日前上萬名示威者已集結在首相府外，集體上書呼籲總理帕拉育自請下台；但鐵心死撐的帕拉育卻將政治壓力丟回了泰國國會，一方面透過錯縱複雜的開議程序來拖延民怨，二方面也動員了挺政府派的保守「黃衫軍」上街與學運叫陣。但對此，已有持久戰準備的泰國人民卻仍持續動員，來自社會各個角力的人力、物力仍不斷集結支援——之中，時常穿梭在泰國街頭巷尾的「摩托計程車」，更是幫助學生動員、通報軍警動向、甚至擔任臨時救護車的前關鍵「逆權司機」。

錯過這5年美方恐無法力阻中國「挑戰其霸權」？你該知的「十四五」規畫

未來5年，中共只要做好這些事，它大概會認為，美國就將奈何不了自己……。」 這是《紐約時報》在9月底發表的一篇評論。

紓困連錢都不會花 印尼內閣、官員惹毛總統佐科威

要把外表看來斯斯文文的印尼總統佐科威惹毛，似乎不容易，但他的內閣官員做到了。今年6月佐科威已經催促過他的內閣成員，「政府（紓困）支出要加快動作」，四個月後的佐科威依舊不開心，內閣部長及地方官員連花錢都慢半拍。

美、印簽署防禦協定 防堵中國勢力西擴

美國與印度近日達成重要的共同防禦協定，雙方27日於印度德里進行高峰對話後，便宣布簽約完成，合約將可讓雙方共享敏感的衛星資訊，這對軍事行動的精準打擊意義非凡。專家分析印度與美國簽約是針對中國近來在馬拉雅山一帶的邊界衝突，盼與中國進行邊界談判，顯示印度不願與中國真的發生戰爭。

沖繩首里城燒毀將屆週年 海內外募款破13億

日本沖繩象徵古城首里城，2019年10月31日遭祝融燒毀後將屆週年，這一年來包括海內外捐款，已募得逾50億日圓（約新台幣...

羅冠聰籲加國提供港人救生艇計畫 制裁中港官員

流亡英國的前香港眾志主席羅冠聰日前出席加拿大國會的一場聽證會，呼籲加國盡快制裁中港官員，並落實給予港人的「救生艇」計畫，...

美印簽署防御協議 為聯合抗中添新頁

美國與印度27日簽署了一項信息分享與防御合作協定，雙方將分享敏感的衛星與地圖資訊。美國國務卿龐培歐在與印度外長與防長結束會晤後表示，美印兩國將合作對抗中國對安全與自由帶來的威脅。

法國夯景接獲炸彈恐嚇！巴黎鐵塔附近發現裝滿子彈袋子

法國巴黎凱旋門、艾菲爾鐵塔區域27日出現炸彈恐嚇，警方接獲通報後短暫疏散當地民眾，現已恢復正常。

歐洲「民粹政黨」要滅絕了嗎？以毒攻毒的政治再進化

由2015年起，民粹聲音此起彼落，歐盟各成員國孕育出不少民粹政權及政治領袖，極端右翼主義聚焦於鎂光燈下，大多右翼民粹支持者，並未切實了解民粹主張的利弊，容讓意識形態就像泡沫一樣，一時讓這些原本只是反對黨末端的政黨進入主流政壇之下。

國際宗教自由日 龐培歐控中國試圖剷除所有宗教

今天為國際宗教自由日，美國國務卿龐培歐點名中國、伊朗與北韓為全球迫害宗教自由最嚴重國家。龐培歐表示，這些國家加大噤聲人民...

菅義偉首場軍演 美日「銳劍」指陸

集結數十艘戰艦、數百架軍機和四萬六千名官兵的美日聯合「銳劍」（Keen Sword）演習，廿六日起在日本本土、沖繩和周邊...

熱門新聞

遺體放太平間4天臉上竟爬滿蛆 家屬要葬儀社負責到底

梅根亂邀請充面子？被曝和皇家婚禮嘉賓喬治克隆尼不熟

AV女優家門遭強行闖入損失百萬 3歹徒最小年僅17歲

火力全開 歐巴馬批評川普「天天說謊」、「刷存在感」

有這些族群加持 川普選情還是有可能翻盤！

超微同意以350億美元買賽靈思 今年全球第二大併購案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。