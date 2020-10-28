美、印簽署防禦協定 防堵中國勢力西擴

美國與印度近日達成重要的共同防禦協定，雙方27日於印度德里進行高峰對話後，便宣布簽約完成，合約將可讓雙方共享敏感的衛星資訊，這對軍事行動的精準打擊意義非凡。專家分析印度與美國簽約是針對中國近來在馬拉雅山一帶的邊界衝突，盼與中國進行邊界談判，顯示印度不願與中國真的發生戰爭。

衛星共享劍指中國

根據《英國廣播公司》報導，美國與印度雙邊的外交部長與國防部長27日於印度德里進行「2+2高峰談話」，會後並宣布簽定關鍵的軍事協定，雙方將共享敏感的衛星資料，如果有高精準度的衛星數據，對於印度在偏遠地區（如與巴基斯坦、中國有糾紛的邊界）的精準軍事行動會有很大的幫助。

印度外交部長蘇傑生表示，雙方已經有長期合作的基礎，未來要在國家安全的層級有更多交流，印度也正式加入美國的「地緣資訊合作架構（BECA）」，雖然雙方也在核能發電、地球科學與替代藥物等有簽訂合作協議，但是BECA是雙方達成最重要的協定，美國也可以在印度進行更精密的衛星調查。

南亞區域局勢漸變

《印度郵報》提到，雖然印度增加與美的國防合作，而且也是全世界軍購規模前幾大的國家之一，但印度目前仍有60-70%的軍火是跟俄羅斯購買，包括戰機、巡弋飛彈等關鍵武器，因此美國近年來也希望印度增加購買美國軍火，扭轉印度的軍武供應結構。

雖然疫情在2國都還在嚴重蔓延，但雙方仍然克服萬難，美方甚至一定要在大選前進行雙方從2018年開始，第3次的「2+2高峰談話」，這也代表美國將印度的角色看得比過往還重要。雖然印度與美國簽訂軍事互助協議，但同時也跟中國就邊界問題進行談判，外界推測可能是透過簽約向中國施壓，但中、印都不希望衝突發生。

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