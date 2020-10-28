美印簽署防御協議 為聯合抗中添新頁

(德國之聲中文網) 美國與印度27日簽署了一項信息分享與防御合作協定，雙方將分享敏感的衛星與地圖資訊。美國國務卿龐培歐在與印度外長與防長結束會晤後表示，美印兩國將合作對抗中國對安全與自由帶來的威脅。

龐培歐26日與美國國防部長埃斯珀抵達印度，並與印度外交部長蘇傑生跟印度國防部長辛格進行「二加二」年度戰略對談。龐培歐在會談之後向記者表示：「在美印兩大民主國家試圖為保障兩國國民與自由世界進行討論時，有很多大事正在發生。美印兩國領袖與人民都清楚看清楚中國共產黨不是民主丶法制丶透明度的朋友。他們也不希望為印太地區奠定自由丶開放與繁榮的基礎。」

美國國防部長埃斯珀則在記者發布會上說，美國與印度簽署了「基本交流與合作協定」，這對雙方建立軍事合作來說是一大裡程碑。印度可透過這項合作協定取得許多能提升導彈與無人機精准度的地形丶航海與航空資訊。印度軍方的消息人士告訴路透社，美國可以透過合作協定為賣給印度的戰機加裝先進的導航系統與航空電子設備。美國也計畫販賣更多的戰機與無人機給印度。

美國總統大選近在咫尺，特朗普在競選過程中不斷強調強硬抗中立場，龐培歐與此同時則強化與亞太地區盟友的關係，希望藉此來對抗中國在亞太地區的勢力擴張。

中國: 敦促龐培歐停止挑撥

中國外交部發言人汪文斌27日在外交部例行記者會上駁斥龐培歐對中國的指控。汪文斌表示：「龐培歐對中方的攻擊丶指責不是什麼新鮮事，不過是老調重彈而已，毫無事實依據，也暴露了他所持有的冷戰思維和意識形態偏見。我們敦促龐培歐摒棄冷戰零和思維，停止炒作『中國威脅』，停止挑撥地區國家間關係丶破壞地區和平穩定的錯誤行徑。」

印度與美國預計下個月會在印度洋舉行軍演，日本與澳大利亞也將參與這次演習。近期，美國丶印度丶日本與澳大利亞逐漸組成了一個亞太地區的非正式聯盟，希望能透過這個聯盟來對抗中國在亞太地區的軍事行動，部分人士將這四國聯盟稱為「亞洲的北約」。

上個月，這四國的外長在日本東京舉行了「四方會議」，龐培歐在該會議後接受媒體采訪時表示，希望將美丶日丶印丶澳四國合作制度化後，擴大到周邊其他國家，建立印度太平洋地區的多邊安保框架，強化具有共同價值觀和戰略的國家間的凝聚力。

龐培歐與美國防長埃斯珀接下來將繼續訪問行程，接連拜訪斯裡蘭卡丶馬爾代夫與印度尼西亞。龐培歐表示，這次出訪的目的是要抑制中國在印度洋與南中國海等區域的強勢擴張。

楊威廉/張慈 (路透社、法新社)

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