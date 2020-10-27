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泰國示威者籲德國調查泰王 成德泰關係新挑戰

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
泰國反政府示威越演越烈，抗議民眾26日遊行到德國駐曼谷大使館，請求梅克爾政府調查長期居留德國的泰國國王，以助推動王室改革。圖片取自網路
泰國反政府示威越演越烈，抗議民眾26日遊行到德國駐曼谷大使館，請求梅克爾政府調查長期居留德國的泰國國王，以助推動王室改革。圖片取自網路

泰國反政府示威越演越烈，抗議民眾26日遊行到德國駐曼谷大使館，請求梅克爾政府調查泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）在德國的行徑，例如是否長期滯留在德國，卻對泰國國內政治下指導棋。

在這封提交給柏林當局的請願書中，泰國抗議人士要求德國披露泰王留德期間的旅行和稅收紀錄、調查其遠段操控泰國內政之舉，並查證有關泰王在國內民眾飽受疫情衝擊之際，卻遠在海外過著豪奢生活的傳聞。

新冠肺炎疫情重挫泰國經濟命脈的旅遊業，讓泰國面臨1997年亞洲金融風暴來最嚴重的不景氣。

隨著反政府抗議浪潮持續延燒，泰王又長期旅居德國，疫情造成的不平等加劇令泰國人打破禁忌，開始檢討王室權力，包括質疑國民稅收被挪用為支應王室奢華的歐洲行，及泰王「遠端治國」的合法性。泰國王室地位向來相當崇高，根據該國「冒犯君主法」，涉嫌侮辱王室者將面臨最高15年的監禁。

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）26日表示，德國正在密切關注泰國的抗議活動，及泰王居留德國期間的動態，「如果我們認為（泰王做的）某些事情違法，將會立即處理。」

馬斯本月稍早在德國聯邦議會答覆質詢時說：「我方已明確表態，不應在德國境內指揮與泰國政治相關事項。」

泰國許多年輕抗議人士，將王室視為國家邁向民主化的絆腳石。泰國示威活動原先是針對泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）政府，現在則加碼要求連王室也要改革。近幾個月來，抗議民眾質疑王室的奢侈生活方式、呼籲提升王宮財政透明度，以及限制泰王在政治上的角色。

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