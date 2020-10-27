獨家：被指協助壓迫維吾爾人的海康威視 歐盟在用！

（德國之聲中文網）兩家歐盟機構正在使用海康威視(Hikvision)的生產，這家中國企業被認為給新疆再教育營提供監控設備。海康威視官網上指出，該企業給全球提供領先的安防產品。

這家公司的歐洲總部設在荷蘭。它並沒有被歐盟列入貿易黑名單或受到制裁。

在疫情之下，歐洲議會和歐委會的官員購買了海康威視的紅外線熱像儀，以便快速檢測出入人員的體溫。設備檢測到體溫超過37.7攝氏度的人都不能進入。部長、歐盟議員、高級外交官亦或是普通的工作人員，都需要在進入大樓後接受體溫掃描。許多人可能並沒有意識到，他們與一家被指控協助北京當局侵犯人權公司的距離如此之近。

上了美國黑名單

去年10月份，川普政府宣布將這個視頻監控公司列入黑名單。在未獲得美國政府批准的情況下，美國公司禁止與名單上的公司進行貿易往來。

特朗普政府表示，海康威視「參與了中國對維吾爾人、哈薩克人和其他穆斯林少數群體鎮壓、大規模任意拘留和高科技監控的行動」。美國還指控該公司與中國軍方有關聯，但該科技巨頭對此否認。

歐委會的選擇

盡管海康威視被指控協助監控維吾爾人，歐盟機構還是購買了這家公司的熱像儀。歐洲議會的入口處安裝了熱成像攝像頭。

德國之聲記者在歐委會的兩個辦公主樓Berlaymont和Charlemagne也看到了疑似海康威視的設備。兩名不願透露姓名的工作人員說，歐盟行政機構計劃在其他歐盟辦公地點引進更多的熱像儀設備。歐盟委員會在布魯塞爾有大約60棟建築。

不過，一位歐委會發言人告訴德國之聲, 其他大樓不會用海康威視的設備。

海康威視因涉嫌與新疆「再教育營」有關聯而多次受到指控。德國外交部今年1月公布的一份報告透露，估計約有100萬維吾爾人在中國未經審判就被拘留，遭到監禁的還包括哈薩克族、吉爾吉斯族等少數族群。

今年7月美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)將再教育營稱為「集中營」--這一說法受到北京的反駁。中國政府通過國有企業中國電子科技集團公司持有海康威視40%的控股權。海康威視在一封回復德國之聲的聲明中表示公司「非常重視所有人權的報道，並意識到我們保護人民的責任。我們一直在與全球各國政府對接，澄清對公司的誤解並解決他們的擔憂。」

然而聲明並沒有就與再教育營相關的指控以及與新疆當局簽訂其他安保合同的具體問題進行回應。

挪威政府退休基金（Government Pension Fund of Norway）倫理委員會今年1月的一份報告稱，海康威視在2017年與新疆政府簽署了五份安保和監控合同，價值超過2.3億歐元(合2.73億美元)，其中包括對再教育營監控的協議。文件還指出，合同還包括「一個由約3.5萬個攝像頭組成的監控網絡，用於監控學校、街道和辦公室」以及「在967座清真寺安裝面部識別攝像鏡頭」。

報告建議從該公司撤資，原因是「海康威視在新疆的業務嚴重侵犯人權是不可接受的風險」。上個月，負責管理這些投資的挪威銀行(Norges Bank)宣布，這家中國公司已不在挪威政府退休基金的投資組合之中。

海康威視曾表示，公司無法訪問其硬件處理的任何數據，也沒有向北京傳發過任何信息。今年2月，德國之聲報道了中國如何利用高科技手段對維吾爾人和其他穆斯林少數民族實施嚴厲的追捕。

歐盟的強硬態度

歐盟官員使用海康威視設備似乎與歐盟本身的政策目標相悖，歐盟多次批評中國的人權記錄。歐洲議會去年將人權獎「薩哈羅夫獎」頒給身在獄中的維族經濟學副教授伊力哈木‧土赫提(Ilham Tohti)，他被判處終身監禁。

上周日（10月25日），他的女兒Jewher在推特上表示自己三年以來都沒能和他有任何聯系。歐委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)今年6月在中歐峰會上對北京表示「人權和基本自由不容談判。」

負責定期主持召開歐洲理事會的歐洲理事會(European Council)主席米歇爾(Charles Michel)也對中國的打壓行動提出了批評，這位前比利時首相上月在聯大的發言時說：「我們不會停止敦促對普世人權的尊重，包括對維吾爾族等少數民族的尊重」。

斷絕業務往來的呼籲

歐洲議會德國綠黨籍議員、對華關系小組副主席布迪克費爾(Reinhard Bütikofer)接受德國之聲采訪時表示，對使用海康威視設備的報道感到非常令人不安：「這表明在采購中缺乏詳盡調查。海康威視這家科技公司，深入參與了打壓維吾爾人，讓其遭受近乎種族滅絕的可怕壓迫。」

布迪克費爾還表示，歐盟官員應「立即提高透明度，並承擔適當的後果，與海康威視斷絕任何直接或間接的業務往來。」

瑞典籍歐洲議會議員查理‧魏梅斯(Charlie Weimers)表示:「歐盟不應該與一家被指控涉及世界上一些最可憎侵犯人權行為的中國公司進行任何交易。」他還補充指出，諾貝爾獎獲得者應該堅持更高的標準。2012年，歐盟因其對「和平與和解、民主與人權」的貢獻而獲得諾貝爾和平獎。

令人質疑的采購

德國之聲在歐盟的采購網站沒有找到任何海康威視設備的公開招標。在歐洲議會預算委員會工作的內部人士透露，歐盟的所有公開記錄中並沒有相關采購記錄。歐盟內部規定，如果合同與「特殊安全措施」有關，則可以保密。

歐洲議會和歐委會收到問詢後並未提供與相關設備采購的文件。

鑑於海康威視及其歐洲子公司都沒有被歐盟列入黑名單，因此不存在任何違法行為。歐洲議會的一名發言人書面回復德國之聲時表示：「設備既沒有連接到議會的IT網絡，也沒有注冊任何數據」。

這位發言人拒絕證實歐盟是否使用了海康威視技術。德國之聲提供了攝像頭照片時，對方表示:「我們不能對任何與安全有關的事情做進一步評論。」

歐委會的一名發言人在一份書面回復中指出，這些攝像頭是「遵循現有的框架合同購買的」。

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