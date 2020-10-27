孟晚舟案聆訊繼續 加警方證人否認逮捕時濫用程序

（德國之聲中文網）關於孟晚舟的美國引渡案件聽證會周一開始繼續舉行。據法新社報道，本輪聽證會孟晚舟方面主要針對加拿大警方在逮捕她的時候濫用程序提出指控。

周一，孟晚舟在安全人員的陪同下抵達不列顛哥倫比亞省最高法院。戴著口罩的面容上看不出明顯的表情，和前幾次出席庭審時一樣，她的腳踝上佩戴著電子腳鐐。

這次的聽證會預計為期五天，聽取證人陳述是重要內容之一。孟晚舟律師團隊希望說服主審法官，加拿大聯邦警察和海關人員侵犯了她的權利。他們指出，孟晚舟從香港飛抵溫哥華之後，警方在正式逮捕她之前，先對她進行了三個小時的審訊，並且查收了她的電子設備。

孟晚舟律師認為，加拿大警方在此期間就沒收了她的手機和筆記本電腦，並且將其中資料交給美國聯邦調查局的做法，違反了加拿大法律。律師還指責加拿大和美國當局「聯合密謀以拖延正式逮捕孟晚舟的時間，從而幫助美方獲取能夠對孟提出指控的信息」。

加警方：不存在濫用程序

針對這些質疑，親自參與逮捕孟晚舟行動的加拿大警官耶普（Winston Yep）出庭作證，表示逮捕過程中不存在濫用程序的問題。

在回答為什麼沒有直接在孟晚舟乘坐的飛機降落之後就直接在機艙內實施逮捕，而是先以入境檢查的名義將其帶到房間內問訊的問題時，耶普表示，曾經考慮過在飛機上逮捕，「但是我們討論後認為這不是個好注意，因為要顧及警員安全和公眾安全」。

耶普強調，自己是在孟晚舟從香港飛往溫哥華前一天接到逮捕請求的。美方特別指示加方，要查收孟晚舟的電子設備，並將其放入可以屏蔽數據信號的「法拉第袋子」（Faraday bag）中，以防止有人通過遠程操作將設備中的數據刪除。

針對孟晚舟律師關於警方利用加拿大邊境服務局(CBSA)及其權力進行搜查的質疑，耶普表示，因為機場在邊境服務局的管轄範圍內，所以決定先由其履行職責。

耶普表示，在執行這項任務之前，自己對於孟晚舟以及華為都知之甚少。由於孟是「重量級人物」，所以他的上司也親自來到機場，以確保任務進行順利。

孟晚舟律師團隊如果能夠向主審法官證明加拿大當局的確存在程序濫用問題，那麼就有可能中止引渡程序。

加拿大邊境服務局的官員也將在本周就當時發生在溫哥華機場的情況出庭作證。

法新社分析指出，在這一輪結束之後，孟晚舟方面可能會進一步在明年2月份的聽證會上提出，美國總統特朗普在孟被捕不久後提出，可以拿孟晚舟作為交換條件，換取中國在貿易爭端中的讓步，這一行為"毒害"了孟獲得公平審理的機會。

關於孟晚舟引渡美國的案件預計在2021年4月份結束。

雨涵、洪沙（法新社、路透社）

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