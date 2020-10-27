傳金與正對她有戒心 北韓副外長被罰強迫下田3個月

每日北韓網站報導，北韓處理對美關係的重要人物、外交部副部長崔善姬，由於與外交部長李善權意見不合，被執政的勞動黨處以強迫勞動3個月並接受意識形態教育，本月初才復職。

崔善姬7月被送到平壤兄弟山地區的集體農場，這座農場負責為勞動黨中央委員會幹部生產穀物和蔬菜，崔善姬被分配到蔬菜生產部，據說她因為長時間在烈陽下種植甜椒，臉被曬黑。

崔善姬是北韓前總理崔永林的養女。崔永林是已故領導人金日成的總理與親信。崔善姬出身名門仍被罰強迫勞動，在北韓外交部引發議論。

北韓部分人士認為，金正恩胞妹、北韓勞動黨中央組織指導部第一副部長金與正，參與了處罰崔善姬這件事。金正恩信任崔善姬，但據說金與正對崔善姬有戒心，想透過支持李善權，抑制崔善姬的勢力。