報廢車傾銷非洲 空氣與人身安全堪慮

非洲大陸成報廢車天堂？根據聯合國調查發現，來自歐美等先進國家高齡車輛，8成以上最後都流到非洲等開發中國家，其中許多車輛不僅不符合現今的排放標準，車內原廠貴重零件都已遭變換，形成道路上的不定時炸彈。研究人員呼籲，供應與需求雙方應開始共同制定標準，才能保障環境與人身安全。

歐美2手車流入窮國

據《BBC》報導，聯合國環境署報告指出，2015~2018年間，歐洲、日本與美國約出口1,400萬輛老舊、品質差的二手車，其中8成流落到貧窮國家，而且其中一半以上更是到了非洲，當中有8成根本已不符出口國採用的最低安全與環境標準。這些車輛不僅容易造成交通事故，也會污染環境以及使得氣候變遷惡化。

除此之外，許多車輛的貴重零件出口前都已被動手腳，例如觸媒轉換器與安全氣囊都被掉包。這項為期3年的研究發現，整體來說，在146個國家當中，多數國家的車輛進口規定管制力非常差。

聯合國環境署研究人員羅布•德•容表示，「這些出口的車輛中，有8成已不適合在道路上行駛，也不符合歐洲汽車廢氣排放標準。換言之，這些車輛會排放多出9成以上的污染。」研究人員阿庫姆指出，「2017年，進口到烏干達的柴油車平均車齡超過20年以上，辛巴威的情況也是如此。」

加劇空氣汙染

報告也指出，這些車輛已增加非洲與亞洲貧窮國交通事故發生的比率，並排放懸浮微粒及氮氧化物，都成為都市空氣汙染的來源。

另外，荷蘭環境和運輸督察機構的研究也發現，許多從荷蘭出口到非洲的車輛都已落伍，會造成空氣品質惡化。對此，荷蘭環境部長范斐荷表示，「我國無法獨自面對這項問題，需要歐洲與非洲政府密切合作，確保歐盟只能出口適合與符合標準的車輛。」

危害道路安全

據《美國之音》報導，世界衛生組織指出，每年有700萬人因為空氣汙染早死。撒哈拉以南非洲更是全球道路死亡之都，非洲每10萬次事故中，死亡件數26.6起，相較歐洲則為9.3起。

因此，聯合國環境署署長英格•安德森指出，「報廢車輛應回歸到報廢、回收和再利用用途上，而不是流落市場，造成危險、環境危害和道路危害。」

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