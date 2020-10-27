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影／巴基斯坦宗教學校驚傳爆炸！已知4人喪生
英國廣播公司（BBC）報導，巴基斯坦白夏瓦市（Peshawar）一間宗教學校稍早發生爆炸案，根據當地警方，至少四人在這場爆炸中喪生、另有數十人受傷，已知死者當中有學童。
警方和救援團隊已趕到現場。
巴基斯坦可蘭經學校炸彈爆炸 至少4死
【中央社 / 巴基斯坦白夏瓦27日綜合外電報導】
巴基斯坦西北部一所宗教學校今天上課期間遭遇炸彈爆炸，造成至少4名學生喪生、數十人受傷。
事發在首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）以西約170公里的白夏瓦（Peshawar）一處宗教學校，當時有超過60人在上課。
警察告訴法新社說：「爆炸發生在神學院教可蘭經期間，有人攜了一只袋子入校，至少4名學生喪生，34人受傷。」
他說，攜帶袋子的這個人在炸彈引爆前離開教室。
然而，路透社引述附近瑞丁女士醫院（Lady Reading Hospital）發言人的說法指出，院內收治的患者中有7死70傷，許多是因爆炸遭到燒燙傷。
目前還沒有團體出面宣稱為爆炸案的幕後主使。
Heavy explosion hit #Peshawar madrassa Zubairiyyah in Dir Colony area. Most victims are young students of religious studies. Dozens of have been injured. Exact number of fatalities het unknown. pic.twitter.com/Wl7KCgddnk— Sangar Paykhar | سنګر پیکار (@paykhar) October 27, 2020
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