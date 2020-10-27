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身價50億美元！汶萊王室奢華代表 38歲「派對王子」過世

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身價50億美元！汶萊「派對王子」過世 年僅38歲

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
阿齊姆以舉辦奢華派對聞名，包括瑪麗亞凱莉等影視名人皆是他的座上賓。阿齊姆還曾大手筆邀請偶像麥克傑克森在自己的生日會上亮相。圖／每日郵報
阿齊姆以舉辦奢華派對聞名，包括瑪麗亞凱莉等影視名人皆是他的座上賓。阿齊姆還曾大手筆邀請偶像麥克傑克森在自己的生日會上亮相。圖／每日郵報

汶萊蘇丹之子、王位第四繼承人的阿齊姆王子（Prince Azim）傳出24日過世、享年38歲。王室並未揭露死因，但據傳他生前長期患病。

跟王儲哥哥畢拉（Billah）比起來，阿齊姆的求學之路不算順遂，中學念的是英國貴格派寄宿學校，對於這位穆斯林王子來說顯得有點格格不入。2008年，他依循父親與哥哥走過的路，被送進英國知名的桑德赫斯特皇家軍事學院就讀，但只待了一周就退學。

大學畢業後，他立志成為電影製作人，利用家族財富投入好萊塢監製多部電影，包括希拉蕊史旺（Hilary Swank）主演的《漸凍人生》（You're Not You）。據娛樂媒體《MEA WorldWide》報導，阿齊姆身價約為50億美元（約新台幣1429億），其中包含擔任電影製片人的收入。

一生未娶的阿齊姆王子是汶萊王室成員奢華生活的代表人物，以舉辦派對聞名，包括瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）、帕梅拉安德森（Pamela Anderson）等皆曾是座上賓，他還曾大手筆邀請偶像麥克傑克森（Michael Jackson）在自己的生日會上亮相。

但對父王主政下日益保守的汶萊來說，阿齊爾的志業無法得到王室的認同。阿齊姆的父親甚至在2019年提案對同志累犯處以石刑，引發國際譁然，也讓擁有諸多圈內同志好友的阿齊姆相當尷尬。

阿齊姆的葬禮24日在首都斯里巴卡旺市（Bandar Seri Begawan）郊外的皇宮舉行，王室成員紛紛出席，並遵照傳統的儀式在當天下葬。汶萊宣布全國降半旗進行為期七天的哀悼。

汶萊蘇丹之子、王位第四繼承人的阿齊姆王子24日上午過世、享年38歲。汶萊政府發聲明舉國哀悼。路透
汶萊蘇丹之子、王位第四繼承人的阿齊姆王子24日上午過世、享年38歲。汶萊政府發聲明舉國哀悼。路透
阿齊姆的葬禮24日在首都斯里巴卡旺市的皇宮舉行，王室成員紛紛出席，並遵照最傳統的儀式下葬，同時汶萊全國降半旗進行為期七天的哀悼。圖／每日郵報
阿齊姆的葬禮24日在首都斯里巴卡旺市的皇宮舉行，王室成員紛紛出席，並遵照最傳統的儀式下葬，同時汶萊全國降半旗進行為期七天的哀悼。圖／每日郵報

汶萊 王室 電影

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