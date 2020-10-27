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日媒：中方曾主張釣島領空 要求日本飛機離開

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
釣魚台群島空照圖。路透
釣魚台群島空照圖。路透

日媒產經新聞報導，去年11月日本海上保安廳飛機行經釣魚台附近空域時，遭到中國海軍船艦警告侵犯中國「領空」，並要求日方的飛機離開。雙方都同樣主張擁有釣魚台主權，但中共船艦從海上向日方公務機宣示主權，應是第一次。

產經新聞報導指出，26日從政府人士得知此事，中國海軍在去年11月中、下旬曾四次宣示釣魚台為其領空。當時，中國海警船航行於釣魚台日本「領海」的毗鄰水域，為防止中方入侵日本「領海」，日本海上保安廳出動多艘巡視船，海保的飛機也從空中巡邏警戒。這時，中國海軍船艦透過無線電向海保飛機廣播，「這裡是中國領空」、「你已經靠近我方領空」等訊息，並警告要求日方飛機離開。日方或當場、或透過外交管道向中方表示抗議。

報導指出，中日當時正在籌畫中共國家主席習近平以國賓身分訪日一事，此舉等於中方在台面下潑了冷水。

報導也提到，領空與領海不同，在國際規則上，接受無害通過他國領海，但領空除非取得該國許可，否則就是入侵的不法行為，各國都會採取戰機緊急升空等嚴厲行動因應。中方雖然主張釣魚台主權，但是明確擺出將日方公務機從空域驅離的態度卻是極其特異的改變。中方2013年在東海畫設防空識別區(ADIZ)，將釣島上空也包含其中。

報導提到，日方曾於2012、2017年兩度在釣魚台上空發現入侵日本「領空」的中國飛機。2014年時發現的是中國國家海洋局的小型螺旋槳飛機，日本海保巡邏船透過無線電警告「請勿入侵我國領空」，對方則回應「這裡是中國領空」；2017年則是小型無人機。

日本 釣魚台 海軍

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