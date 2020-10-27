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NASA發現月球陽光照射處有水！有望成為太空人飲用水

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
NASA發現月球的太陽照射處有水的存在。取自NASA
NASA發現月球的太陽照射處有水的存在。取自NASA

最新研究指出，月球上的水可能比過去人類想像的還要多非常多。該發現增加太空人未來在月球執行太空任務時尋求飲用水甚至是燃料的希望。

法新社報導，過去以來人類一直認為月球極度乾燥，直到約十年前一系列的研究顯示，月球極地的永久陰影區有水冰的蹤跡。

兩項26日發表於自然天文學（Nature Astronomy ）期刊的研究指出，月球上的水可能更廣泛的存在。該研究首次證實，月球上的陽光照射區也有水的存在。若是能夠取得這些水，太空人便能在月球上獲得飲用水，甚至可能透過分裂分子製造火箭燃料。

美國國家太空總署（NASA）對此發現特別有興趣，NASA計畫在2024年登月並在本世紀結束前打造一個永續存在、為繼續前往火星做準備的太空站。

該研究領導作者、夏威夷大學地球物理與行星學研究所科學家霍尼波爾（Casey Honniball）表示，該研究能夠「明確」區別在陽光照射區的水分子光譜線，同時為NASA戈達德太空飛行中心博士後研究員的霍尼波爾說，「如果我們在部分區域發現的水足夠多，或許能夠作為人類探索的資源」。

太空人 NASA 火星

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