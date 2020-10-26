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南韓流感疫苗接種後死亡增至59例 當局還是不喊停

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
南韓一名女子廿一日在首爾一間醫院接種流感疫苗。路透
南韓一名女子廿一日在首爾一間醫院接種流感疫苗。路透

韓聯社報導，南韓疾病管理廳26日表示，截至當天0時，境內接種流感疫苗後死亡的病例增至59例。然而當局稱，接種疫苗和死亡病例間直接關聯性極低，將繼續施打疫苗。從死亡病例年齡分布看，70多歲和80多歲死者最多，各占26例，60多歲的死者有2例，60歲以下則是5例。

疾病管理廳舉行了相關會議分析20例病例死因。調查小組認為，沒發現接種疫苗後出現急性異常反應或重症異常反應等病例。接種同一批號疫苗後死亡病例雖達14例，但均未發現接種疫苗和死因存在明確因果關係。

【中央社／首爾25日綜合外電報導】

韓國已有40多人在接種流感疫苗後喪命，但首爾當局仍呼籲，符合免費施打流感疫苗資格的民眾盡速接種，以降低流感和新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情同時爆發機率。

路透社報導，由於韓國本月至少有48人在接種流感疫苗後死亡，加上9月有500萬劑疫苗因未在建議溫度下保存而須報廢，導致韓國民眾對於流感疫苗的安全疑慮大增。

韓國當局已表示，他們並未發現施打流感疫苗後死亡的案例和疫苗有任何直接關連，並再次向民眾保證疫苗安全性。流感每年在韓國至少奪走3000條人命。

韓國保健福祉部長朴凌厚今天在記者會上表示：「相較於相關副作用，流感疫苗能帶來的益處大得多。世界衛生組織（WHO）和國內外專家都同意這點。」

韓國政府還指出，去年有1500多名長者在注射流感疫苗後7天內過世，但他們的死因都與疫苗無關。

儘管如此，新加坡為謹慎起見，本週已率先暫停使用2支流感疫苗。

韓國為了預防今年冬天爆發流感和新冠肺炎「雙疫情」，因此多預訂20%的流感疫苗。而自9月開始推廣接種計畫以來，已有940多萬韓國民眾注射流感疫苗，其中至少有1154人出現不良反應。

流感疫苗 南韓

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