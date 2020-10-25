各國反對排核廢水 日本政府暫緩施行

日本政府決定暫緩排放福島核廢水入海的政策。據日本政府消息人士23日表示，政府決定暫緩將福島第一核電廠經處理含放射性物質廢水排入海中的計畫，經濟產業大臣梶山弘志於記者會上澄清，目前尚未計劃如何處理超過120萬噸經處理的廢水。目前福島第一核電廠內已儲存逾百萬噸的核廢水，預計2022年夏季達儲存量極限。

漁民強烈反對

根據《共同社》報導，日本政府消息人士23日表示，政府決定暫緩原定本月將福島第一核電廠經處理含放射性物質廢水排入海中的政策。先前有報導稱，本月晚些時候政府計劃將核廢水排放入海，這項決定引發漁民強烈反對。

日本首相菅義偉上月視察福島第一核電廠時表示，政府希望「儘快做出決定」，關於如何處理儲存的核廢水。而經濟產業大臣梶山弘志23日於記者會說，政府尚未計劃如何處理超過120萬噸經處理的廢水，他補充說：「我們希望謹慎處理此事。」

福島第一核電廠在2011年311大地震中遭受海嘯侵襲，發生核子事故，核廢水是冷卻原子反應爐內熔融核燃料棒時產生的廢水等，透過淨化裝置去除核廢水中氚以外的輻射物質。目前福島第一核電廠內儲存已逾百萬噸的核廢水，且以每天約170噸的容量持續增加，預計2022年夏季達到儲存量極限。

國民的健康憂慮

根據《NHK》報導，由處理核廢水方面專家所組成的國家小組委員會，在今年2月提出報告表示，將核廢水中放射性物質濃度降低排入海洋或大氣中是可行的，政府也對此召開7次會議，聽取當地社區與相關團體的看法，並以書面的方式徵求了4個月的意見。

從4月到7月期間，從國內外收到近8500份意見書，其中約2700份表達對經處理後的水對人體健康影響的擔憂，約1400份表達對決策過程的質疑，另有約1000份表達對福島、漁業名聲會因此受損害和暫緩重建的關注。

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