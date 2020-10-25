每10分鐘一人被殺 巴西新冠疫情下重大犯罪大增

新冠肺炎疫情爆發後，巴西暴力犯罪明顯增加，今年1月至6月的殺人事件造成的死亡人數與去年同期相比，增加了7.1％。根據計算，平均每10分鐘有1人被殺。

NHK報導，根據巴西政府等機構數據，今年1月至6月，巴西殺人事件造成的遇害人數達2萬5712人，比去年同期，增長了7.1％。據計算，每10分鐘就有一個人被殺害。其中，被警察殺害的人數為3181人，比去年同比增長了6％；警察遭到殺害的人數為110人，增長了19.6％。

專家分析殺人案件增加的原因，由於新冠肺炎疫情蔓延，民眾的行動遭到限制，犯罪組織間因毒品流通、販賣的衝突增加。

另一方面，相較於重大犯罪增加，輕罪犯罪則顯著降低，特別是騎車搶奪路人財物的犯罪較去年同比減少了34％，偷車犯罪減少了22.5％。