泰國示威另類風景 學生恪守本分摸黑寫作業

泰國反政府示威持續延燒，近期更有升溫的趨勢，學運團體每天都會在社群媒體上宣布集會地點，號召支持者在曼谷及全泰國各地進行抗爭，以施壓總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）解散國會下台、修改憲法並進行王室改革。抗議活動現場不乏大學生及中學生，即使他們參與抗議行動，仍不忘恪守本分，在馬路中摸黑寫作業，此一場景被路人拍下後，立刻在網上瘋傳，更有網友直呼「這些學生正在創造他們的歷史」。

根據《 四方報 》報導，在泰國大學生也被要求穿著制服，因此在抗議人潮中可以看到，不少下課的大學生和中學生在馬路上席地而坐，有些大學生還開始教學弟妹寫作業，可見雖然志在示威抗議，但卻不盲從，仍堅守學生本分完成學校作業。

照片中也可看見，一旁的大人發現有學生摸黑寫作業，甚至打開手機手電筒，讓他們可以看得更清楚。畫面被路人拍下PO上推特（Twitter）後，引來大批網友轉發，更在文中表示，「我們不能忘記這是一個上學之夜，許多高中生需要完成功課」。

許多泰國網友也紛紛聲援留言，「真的很尊敬」、「示威還不忘完成作業，真的是好榜樣」、「學長姐真的很熱心，還教學弟妹功課」、「有這樣的心，一定可以讓示威成功的」、「但願孩子們今天投資的東西，沒有白費我們將共同為美好的未來而奮鬥」。