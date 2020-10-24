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又見髮夾彎？巴西：批准進口600萬劑中國製疫苗
在巴西總統波索納洛聲稱拒絕購買中國北京科興生物科技公司製造的新冠疫苗Coronavac後，巴西國家衛生監管局（Anvisa）23日發布聲明說，已批准進口600萬劑該疫苗。
彭博資訊報導，巴西國家衛生監管局在聲明中說，與北京科興生物科技公司合作的聖保羅布坦坦研究所（Butantan Institute）獲得「特殊」許可，能將600萬劑未經註冊的Coronavac疫苗帶進巴西，以進行第三階段臨床試驗。
聖保羅州長多裏亞（Joao Doria）日前批評波索納洛把疫苗問題政治化，並稱不進行Coronavac疫苗試驗是「犯罪」。
巴西衛生部長帕祖洛（Eduardo Pazuello）先前表示，聯邦政府已與聖保羅州達成協議，將購買4600萬劑Coronavac疫苗，但波索納洛隨後又在社群媒體上說，決定不購買這些疫苗，因為拒當任何人的白老鼠。
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