福島核電廠汙水處理計畫 日本政府放棄在本月內敲定

共同社報導，多名日本政府消息人士23日晚間透露，關於福島第一核電廠輻射汙水處理方針，政府已決定放棄在本月內敲定。雖然政府已開始向福島縣的地方政府等以排放入海為前提進行說明，打算在閣僚會議上正式敲定，但協調工作還需要一些時間。

經濟產業大臣梶山弘志說：「目前並非可告知具體敲定時間的階段。將仔細的推進此事。」有報導稱敲定方針的閣僚會議最快27日召開，梶山否認，表示27日不會敲定政府方針。

日本內閣官員在首相官邸召開福島核一廠核汙水對策小組會議，討論來自市民、地方政府及相關團體意見。出席的各省副大臣等提出意見稱，要踏實處理汙水，並徹底做好排放入海時的形象受損對策。

日本政府自今年4月以來共召開七次徵詢相關人士意見的會議，聽取了29個團體共43人的意見，以及公開徵求意見，獲得共計4011件。其中表示「汙水對人體有害」等擔憂安全性的意見占比最高，約2700件，其次為表示「在漁業人員等反對的情況下，不應該得出結論」的意見。