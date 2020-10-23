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福島核廢水傳將入海 綠色和平組織：恐會損害人體DNA
日本政府將在本月底前決定把福島第一核電廠的核廢水排放入海，綠色和平組織近日發布報告指出，核廢水所含的放射性物質可能會損壞人體DNA。
該組織稱，第一核電廠儲存在1000多個水箱中多達123萬噸的水中，除了含有廣為人知的氚外，放射性元素碳-14的含量已達「危險」程度。
日本首相菅義偉日前表示，「我們不能永遠推遲這個議題。我們希望盡快做出負責任的決定」。
綠色和平組織核能專家兼報告作者伯尼（Shaun Burnie）說，「（福島）災難發生至今已近10年，東京電力公司和日本政府仍在掩飾福島第一核電廠的危險規模」。
伯尼說，「他們有意隱瞞多年來有關（輻射）污染水中放射性物質的詳細資訊。他們未能向福島居民、日本全國，甚至是南韓、中國等鄰國解釋，被倒入太平洋的核廢水所含碳-14的含量已達危險程度」。
他繼續說道，「這些以及其他水中的放射性同位素在數千年內都會有危害，並有可能造成遺傳損害。這是必須放棄這些計畫的另個原因」。
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