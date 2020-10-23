最年輕死者17歲…南韓接種流感疫苗後死亡人數升至28 一文看來龍去脈

韓國不斷出現民眾接種流感疫苗後死亡的個案，韓聯社10月22日下午報導，有關死亡人數已升至28人，確切死因未明。韓國媒體報導，事件令群眾疑惑又不安，尤其是官員與醫生組織說法分歧，官員主張死因和疫苗有直接關聯的可能性不大，並稱防疫部門和專家一致認為目前沒有暫停接種的必要，但韓國最大醫生組織則呼籲政府叫停流感疫苗計劃。

逾千萬人已接種流感疫苗

韓國在2020年擴大全國免費疫苗接射計劃，為約1900萬人提供疫苗接種，當中包括青年及長者。自上月起，韓國已有約1300萬人接種流感疫苗，其中約830萬人透過計劃免費接種，據政府所指，收到約350宗接種後出現不良反應的報告。

死者最年輕僅17歲

這次風波始於一名年輕人接種流感疫苗後死亡，引發全國關注，這名仁川市17歲高中生10月14日接種疫苗後，突然在10月16日死亡，之後個案漸多，主要都是年長人士，不少人有長期疾病如高血壓、糖尿病等，10月20日有一名全羅北道70多歲女性、一名大田市80多歲男性也在接種流感疫苗後去世。10月21日，在慶尚北道大邱、京畿道、濟州島也陸續出現個案，皆為長者。

韓國媒體報導，截至10月22日凌晨0時，累計死亡人數為12人，但同日數字一再上升，到了晚上，數字升至28人。

疫苗回收風波

事實上韓國之前已出現流感疫苗風波，當地政府向一家藥企採購流感疫苗，但因運輸車輛保溫系統失靈，結果疫苗在常溫下運送，當局下令回收48萬支疫苗。在另一宗事件，另一家製藥公司的疫苗也主動回收61.5萬支在流通過程中出現白色顆粒的疫苗。

但目前未顯示這些事件與死亡案例有關，韓國政府表示，未發現有死者接種了應要回收的疫苗。

涉事疫苗來自韓國5家公司

據韓國疾病管理廳廳長鄭銀敬表示，死亡病例接種的疫苗分別由5家不同公司製造，批號各不相同，所以政府認為不存在同一品牌疫苗或同一批次疫苗引發不良反應的問題。

韓聯社報導，這些涉事死者所接種的疫苗來自韓國疫苗公司（Korea Vaccine）、保寧製藥（Boryung Biopharma）、LG化學（LG Chem）、SK生物科學（SK bioscience）與GC Pharma。

過去有類似事件嗎？

根據韓國政府統計，從2009年至今，民眾接種流感疫苗後死亡病例總共25宗，包括2019年的2宗。大部分有關病例的死因是由潛在身體問題而起，當中僅有一宗確認是接種疫苗引發米勒費雪綜合症（Miller Fisher syndrome）導致死亡，死者為一名2009年接種疫苗的65歲女性。

政府與專家如何說

韓國疾病管理廳廳長鄭銀敬10月22日在議會聽證會上表示，雖然出現更多的死亡個案，不過專家意見是死亡個案和接種沒有直接關係。

但韓國醫學會同日召開記者會表示，接種計劃應該暫停，直至政府對疫苗的安全有把握。該學會為韓國最大的醫生協會，代表13萬名醫務人員。

《韓國先驅報》則引述韓國大學醫療中心專家表示，民眾在接種疫苗前後可以有更多準備，例如在前往醫務所途中穿足夠的保暖衣物，長者最好有人陪同前往接種疫苗，在接種疫苗後，民眾應該喝大量水，要有足夠休息，以及在未來數天多注意自己的身體狀況。

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文章授權轉載自《香港01》