疫情當前 日本人今年萬聖節還是要搗蛋 但方式將很不同

雖然萬聖節是西方節日，但近年來日本過萬聖節的熱鬧程度，可不亞於歐美國家，但新冠肺炎疫情當前，日本民眾為避免疫情大爆發，今年的過法將變得很不一樣，將更重視社交距離，或改為線上活動。

東京澀谷有名的十字路口，往年萬聖節都聚集成千上萬名狂歡民眾，但今年民眾擔心這樣的歡鬧景象會演變成群聚感染，澀谷區區長長谷部健22日呼籲民眾，今年切勿再舉行大規模集會，並希望民眾改參加線上慶祝活動。

虛擬平台「Virtual Shibuya」從26日起將舉辦一系列萬聖節慶祝活動。萬聖節愛好者可以在這個平台上妝點自己的虛擬人物，向其他走在虛擬澀谷大街上的人炫耀，或是觀賞流行歌手卡莉怪妞的直播表演。

日本其他縣市也同樣將今年的萬聖節慶祝活動改為線上舉辦。

東京近郊川崎市去年舉辦的萬聖節變裝遊行約有12萬人參加，但今年改為在網站上舉辦線上變裝大賽，全世界的參賽者都可投稿他們的變裝影片，總冠軍獎金將高達50萬日圓（約新台幣13.6萬元）。

各大主題樂園也採取各種措施來避免成為病毒傳播熱點。

東京迪士尼樂園和東京迪士尼海洋已取消今年的萬聖節活動，表示要以遊客和員工的安全和健康為優先考量。

大阪的日本環球影城則實施入口管制，如此一來遊客將自然分布在園區各處，不會集中在同一地區。

位在大東京地區的讀賣樂園，將讓穿著變裝服飾和佩戴經裝飾口罩的民眾免費入場，但不會舉行任何近距離接觸活動。

雖然對疫情的擔憂並未讓大型活動籌辦單位受限，但一份小規模線上問卷調查顯示，民眾對這些慶祝活動還是感到十分憂心。

據相親公司En-konkatsu 9月調查，在1,000名20至40歲男女受調者中，有逾70%的人對萬聖節慶祝活動感到「擔心」或「非常擔心」。

隨著許多慶祝改為線上活動，不少人也改為待在家裡，透過螢幕向親友展示自己的萬聖節打扮。

東京六本木一家唐吉訶德折扣店表示，花色口罩和面罩的銷售搶眼，因為民眾將這些產品運用在他們的變裝上。