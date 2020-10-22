印度總理演說撫民心 媒體認隱匿疫情

印度疫情持續蔓延，但總理莫迪以感染率下降、死亡率低與感染人數少等理由安撫民眾，但經過英國媒體查證發現，雖然莫迪講的都對，但只是片面的事實。印度的感染率雖然下降，但早期封鎖的成果並不佳，死亡率不高有可能是未通報完全產生的結果。而感染人數少可能只是因為篩檢做得不夠，印度目前的疫情仍不容樂觀。

4大論述撫民心

根據《英國廣播公司》報導，面對印度嚴重的疫情，印度總理莫迪以4大論述作為安撫民眾的宣傳。首先他宣稱印度每天感染新冠肺炎的人數正逐漸減少，因為印度是全世界最早實施封鎖的國家，但BBC指出，印度雖然很早就封鎖，但封鎖其間確診成長速度反而比沒封鎖前快5倍。

再來莫迪向印度民眾表示，印度每百萬人只有83人確診死亡，美國、西班牙、英國卻都超過600人左右，這雖然也是正確的數字，不過外界質疑印度並沒有完全統計死亡的病患人數，而且各國計算死亡率的方法不同，因此也有爭議。

莫迪聲稱，印度每百萬人的感染率僅有5500人，比起美國、巴西大多25000人的水準低很多，這確實是現有的統計數據，但這也同時取決於各國的篩檢率，做越多篩檢單然會出現愈多確診，雖然印度目前已在增加篩檢量能，但它每1000人的獲篩率僅69人，遠低於英國的377人與美國的407人。

印度抗疫不容樂觀

最後，莫迪強調印度是全世界最早投入抗原快篩試劑研發的國家，雖然印度於6月14日通過、18日採用抗原快篩，但印度並不是最快的國家，比利時在3月就通過了快篩測試，但目前比利時境內尚未應用，因為其準確度還需要進行調整，美國、日本分別在5、6月也分別通過抗原快篩的應用。

根據《約翰霍普金斯大學》的資料顯示，印度目前已至少有765萬人確診、11萬人死亡，雖然疫情從9月中的每日近10萬人確診逐漸降溫，但目前每天人有約5萬人確診，加上印度即將迎來冬季，髒空氣不容易流動下，對印度的抗疫更是嚴峻的挑戰。

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