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以蘇建交消息再現 蘇丹有經濟迫切感

台灣醒報 / 記者郭淑鳳╱台北報導
以色列媒體報導，蘇丹將與以色列建交，11月3日前可望正式宣布！圖為以色列總理納坦雅胡（左）和蘇丹過渡政府主席阿勒布爾罕（右）（Photoby 網路截圖）
以色列媒體報導，蘇丹將與以色列建交，11月3日前可望正式宣布！圖為以色列總理納坦雅胡（左）和蘇丹過渡政府主席阿勒布爾罕（右）（Photoby 網路截圖）

以色列媒體報導，蘇丹將與以色列建交，11月3日前可望正式宣布！雖然主流媒體尚未報導建交日期，但以色列區域合作部長阿庫尼斯和情報部長艾利•柯恩都相信以蘇建交的日子不遠了。阿庫尼斯對以色列軍人廣播電台表示，「我有理由相信，11月3日前就會宣布」。

可望於11月3日前宣布

根據《耶路撒冷郵報》報導，蘇丹已經同意與以色列建交，預估幾天內就會正式公開。此項消息21日由希伯來文媒體《今日以色列》披露，並且經過一名在以蘇之間參與外交會談的消息來源確認。但目前其他主流媒體尚未報導此事。

報導指出，川普將和蘇丹統治委員會(過渡政府)主席阿布德爾•阿勒布爾罕通電話，之後就會宣布以蘇建交的決定。

蘇丹盼移出黑名單

根據《英國廣播公司》的分析報導，蘇丹的經濟正在崩塌，迫在眉睫的惡性通貨膨脹和全國性的糧食危機，促使蘇丹亟欲從美國實施經濟制裁的黑名單中移除。這讓川普政府找到機會，促成以蘇建交。

由於被美國列入支援恐怖主義的黑名單，蘇丹的合法企業無法正常發展，外國直接投資也受到限制，國際貨幣基金組織和世界銀行也不能採取計劃，以減輕蘇丹720億美元的巨額債務。對阿勒布爾罕將軍來說，用建交換取經濟援助很划算，雖然總理漢姆多克此時無意處理建交議題。

1984年以曾與蘇丹密約

以色列在1984年曾經與當時的蘇丹總統尼梅里密約，讓以色列從蘇丹難民營載運衣索比亞猶太人回國，後來尼梅里被指控拿了以色列海外情報機構摩薩德數百萬美金的賄賂。前政府巴希爾時期，蘇丹也曾被傳協助伊朗運送軍火給加薩走廊的哈瑪斯組織，運送軍火的車隊曾遭到以色列2次派戰機攻擊。

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蘇丹 以色列 黑名單

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