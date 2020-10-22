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挖礦遺留鉛汙染 尚比亞婦幼控大國

台灣醒報 / 記者許雅筑╱台北報導

尚比亞婦幼聯合控告英美資源集團，挖完礦後留下鉛汙染，影響居民健康！一群尚比亞的婦女與孩童於21日在南非約翰尼斯堡的法庭，對英美資源集團提出訴訟。他們指控英美資源集團旗下子公司過去（1925-1974年）曾在尚比亞的卡布韋挖礦，離開後留下可怕的鉛汙染，希望英美資源集團能提供補償並清除汙染物。

鉛汙染殘留

根據《半島電視台》與《英國廣播公司》報導，之所以會在南非約翰尼斯堡提起訴訟，是因為當英美資源集團在尚比亞的卡布韋挖礦時，其總部設在約翰約翰尼斯堡，而現今英美資源集團已將總部遷至英國倫敦。此次訴訟的原告共有13人，他們代表約10萬名受害者向英美資源集團求償。

代表尚比亞受害者的兩家律師事務所Leigh Day與Mbuyisa Moleele表示，過去英美資源集團在卡布韋地區挖礦，其冶煉廠、礦石加工、尾礦庫所殘留的鉛，汙染了大片的土地、水與植被，影響代代孩童的健康。面對指控，英美資源集團聲明，將「捍衛自己的立場」。

居民健康受影響

英美資源集團表示，他們雖然曾是卡布韋礦區的股東之一，但並不是最大的股東，只是除此之外他們並未提供任何確切證據。而Leigh Day與Mbuyisa Moleele律師事務所則說明，當初英美資源集團對礦山營運上的技術、醫學、安全層面有監督與管理之責，因此難辭其咎。

國際非政府組織人權觀察（Human Rights Watch）在2019年的報告中提到，卡布韋有三分之一的人口（超過7萬6000人）住在受鉛汙染的區域。而鉛汙染會造成許多健康問題，包括學習障礙、不孕、大腦受損，嚴重甚至可能導致死亡。

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