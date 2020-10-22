各國持續封閉國界 移民流動率下跌

新冠疫情各國封鎖邊境，全球移民移動率大幅下降。經濟合作與發展組織（OECD）最新的報告指出，因為疫情各國的鎖國政策影響，導致今年前往富裕國家的移民人數少了一半，而跌幅最大的區域是東亞和大洋洲，以日本、韓國和紐西蘭為例，即使早早就制定嚴格的旅遊限制，也防疫有成，但幾乎完全禁止任何新移民入境。

經濟學人報導，各國實行嚴格的旅遊限制防堵疫情，但也扼殺了移民的移動。OECD報告指出，尤其是日本、韓國、紐西蘭等防疫較佳的國家，幾乎停止受理任何移民申請。

而移民大國美國，雖然到3月份才實行限制，但此後幾乎停止頒發綠卡（永久居民簽證），只接受臨時移民，導致許多人工作生活受影響。多數歐洲國家也陸續執行停止移民流動，也制定嚴格的例外條件，只允許醫護人員和短期農業勞動人力進入。

經濟也是移民減少的一個因素。在被疫情下，原本僱傭大量移民的餐飲業和旅宿業首當其衝，導致移民失業率攀升。沒了工作機會，讓這些移民不得不回國，那些本來預備出國的移民也紛紛暫緩計畫。

不過仍有少數國家開放移民進入，例如瑞典並沒有像其他歐洲國家實行嚴厲的封鎖措施，儘管與去年同期相比，瑞典今年春季頒發的簽證比以往少（推測旅遊業萎縮是一原因），但此後移民的流動量又回到疫情前的水平。

【更多精采內容，詳見 】