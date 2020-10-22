快訊

荒謬！斷軌44公分只報3公分 局長：台鐵人接電話聽錯了

閱讀過去，滋養未來：「新竹州圖書館」的前世今生

謠傳柏林博物館是撒旦教中心 逾60件展品遭潑油破壞

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
館方指出噴濺的油性液體沒有腐蝕性，展品沒有受到嚴重破壞，復原工作也已經展開。柏林國家博物館副總幹事哈克表示：「這是單一行動對國家博物館所造成的最大損失。」法新社
館方指出噴濺的油性液體沒有腐蝕性，展品沒有受到嚴重破壞，復原工作也已經展開。柏林國家博物館副總幹事哈克表示：「這是單一行動對國家博物館所造成的最大損失。」法新社

德國柏林博物館島（Museum Island）本月早些時候，遭到不明人士破壞，島上三間美術館共計63件藝術展品被人噴上油性液體，當地媒體指動機跟陰謀論有關，警方已展開調查。

德國時代周報和德國廣播電視台20日報導，不明人士於本月3日來到島上三座博物館對展品噴灑油性液體，受損展品包括古埃及石棺、石雕及19世紀畫作，皆留有明顯的污漬。館方過了兩周才讓消息曝光。

雖然噴濺的油性液體沒有腐蝕性，展品沒受到嚴重破壞，復原工作也已經展開，但柏林國家博物館副總幹事哈克（Christina Haak）表示：「這是單一行動對國家博物館所造成的最大損失。」

德國執法機構（LKA）財產犯罪調查負責人弗洛里希（Carsten Fröhlich）表示，由於涉及多座博物館，案發當天也有超過3000名遊客造訪博物館島，監視器也未捕捉到案發畫面，都使得初步調查變得相對複雜。

警方不願對破壞展品的動機發表評論，但德媒指出，事件與近幾個月在社群媒體上流傳的反新冠肺炎防疫陰謀論有關，謠言宣稱博物館島上的佩加蒙博物館（Pergamon Museum）是「撒旦教」的全球中心，因為館方正重修古希臘佩加蒙祭壇（Pergamon Altar）。

名廚希爾德曼（Attila Hildmann）帶頭鼓吹這個陰謀論，稱德國總理梅克爾正準備以疫苗來進行種族滅絕。希爾德曼曾於博物館關閉時聲稱該博物館為「撒旦的寶座」，梅克爾打算用該祭壇進行活人獻祭。

儘管疫情帶來的經濟影響及自由限制助長了陰謀論的散播，但警方仍拒絕對陰謀論作案的臆測發表評論。

柏林刑事警察福爾（Carsten Pfohl）指出，沒有跡象表明襲擊與任何意識形態或政治背景有關，因為遭到破壞的展品間彼此並不相關。

德國柏林博物館島本月早些時候，遭到不明人士破壞，島上三間美術館共計超過60件藝術展品被人噴上油性液體，目前警方已展開調查。路透
德國柏林博物館島本月早些時候，遭到不明人士破壞，島上三間美術館共計超過60件藝術展品被人噴上油性液體，目前警方已展開調查。路透

博物館 德國 柏林

延伸閱讀

德國抗疫要角確診 衛生部長染疫有類似感冒症狀

帝國製糖廠中選！國家漫畫博物館確定續留台中

崑崙關戰役博物館 血色雄關民族魂

三星堆博館 徵集新館設計案

相關新聞

軍警封城殺人？奈及利亞「萊基大屠殺」失控，一日38死

「殺人的是軍隊，要冷靜的是百姓？」因反警察暴力示威—— #EndSars 運動——激發全國大抗爭的奈及利亞，20日在全國第一大城拉哥斯爆發了軍隊掃射示威者的「萊基收費站事件」。事發第一時間，奈國各級政府都迴避死傷數據，被拍到開槍畫面的奈及利亞軍方更矢口否認「軍隊掃射平民」。但據「國際特赦組織」的查核與指控，已知至少12名手無寸鐵的平民死於軍人槍下；軍方開火前，萊基收費站的監視器系統、燈光、電力更被「可疑切斷」，而全無留下紀錄證據。目前，人口超過2,000萬的拉哥斯，已頒布了「全城72小時封鎖令」；但市區各地街頭，仍不斷出現憤怒示威者襲擊執政黨相關報社、電視台，以及身著軍服的軍隊與警察「當街射殺逃亡示威者」的目擊紀錄。誇張的暴走狀況，不僅在24小時內釀成38死的慘案，更有進一步延燒成反政府運動的終極可能。

謠傳柏林博物館是撒旦教中心 逾60件展品遭潑油破壞

德國柏林博物館島（Museum Island）本月早些時候，遭到不明人士破壞，島上三間美術館共計63件藝術展品被人噴上油...

法國追思遭斬首教師 馬克宏稱帕第為英雄

法國今晚舉辦教師帕第的官方追思儀式，感念他因講授言論自由竟遭恐怖分子當街殺害。總統馬克宏發言時稱帕第為共和國的體現與英雄...

天災人禍夾擊：澳洲野火後的無尾熊保衛作戰

「什麼時候才能看到，森林變回以前模樣？」南半球即將進入夏季，去年才經歷極端森林大火的澳洲，幾乎燒掉了相當於約半個英國的土地面積，受損生態至今仍未完全復原；但眼看澳洲又要夏天，森林惡火會重演嗎？也讓澳洲各界極為憂心。尤其澳洲象徵的無尾熊因2019-2020野火大量死亡，澳洲官方今年也警示：未來在極端氣候下若反覆發生野火之災，加上動物疾病與人類開發等威脅，恐讓重災區的新南威爾斯當地無尾熊在2050年陷入滅絕。為了不讓生態浩劫噩夢成真，澳洲正展開一系列的野生無尾熊保衛大作戰。像是因疾病而獨眼、日前康復被野放的無尾熊恩尼（Ernie），是否能良好回歸自然？就是澳洲NGO保護計畫的重點觀察對象。

法國追授遇害教師帕蒂「最高公民獎」

（德國之聲中文網）本周三晚，法國總統馬克宏與帕蒂家人以及大約400名受邀嘉賓一起出席在巴黎索邦大學舉行的紀念活動，並為帕蒂（Samuel Paty）追授法國最高公民獎--榮譽軍團勳章。 47歲的

吳釗燮：台灣處中國侵略第一線 願與印度深化合作

面對中國軍事擴張且輸出威權主義，外交部長吳釗燮21日接受印度電視媒體專訪時強調，台灣身處中國侵略的第一線，決心保衛自由與...

教宗首度表態 支持同性民事結合

羅馬天主教教宗方濟各首度表態支持同性民事結合（same-sex civil unions）。有關他的紀錄片Frances...

泰國示威群眾往總理府遊行 途中遭警方拒馬阻擋

泰國學運團體今天下午號召支持者在曼谷勝利紀念碑前示威抗議，後來宣布遊行至總理府，途中被鎮暴警察以鐵絲網架成的拒馬阻擋，示...

教廷國務院長：中梵協議將續簽 22日正式宣布

教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）今天表示，梵蒂岡將和北京當局續簽主教任命臨時性協議，預定22日正式宣布

中國大陸戰狼外交蠻橫引爭議 華郵：反映北京不安

台灣駐斐濟代表處8日辦國慶酒會，中國外交人員未受邀擅闖還打傷人。「華盛頓郵報」報導，中國官員這種強硬「戰狼外交」作風引發...

至少9例打流感疫苗後身亡 韓國不中止接種計畫

韓國近日接連出現接種流感疫苗後身亡案例，至今天下午累計通報9例，最新2例死因初步研判可能為過敏性休克；衛生當局表示會盡速...

日本專家進入福島核電站檢測 輻射量為安全值的90萬倍

韓國國際廣播電台21日報導，日本政府即將正式決定將福島核電站核輻射汙水排入大海，在此背景下，日本政府派遣專家在事發約9年...

熱門新聞

美佈道家驚世預言：川普將勝選、五年後彗星撞地球

美國大選評析／拜登兒子醜聞延燒 為何成不了「十月驚奇」？

朱利安尼再爆料！拜登兒子竟是蘿莉控 與未成年發生不當關係

知情人士：阿斯特捷利康疫苗試驗 死亡志願者並未接種

川普被爆在中國有銀行帳戶！當地繳稅至少18.8萬美元

創報38年首度表態「今日美國報」背書挺拜登

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。