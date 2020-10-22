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法國追授遇害教師帕蒂「最高公民獎」

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）本周三晚，法國總統馬克宏與帕蒂家人以及大約400名受邀嘉賓一起出席在巴黎索邦大學舉行的紀念活動，並為帕蒂（Samuel Paty）追授法國最高公民獎--榮譽軍團勳章。

47歲的帕蒂生前是巴黎近郊孔夫朗-聖奧諾裡訥市 （Conflans-Sainte-Honorine）一所中學的歷史、地理教師。當地時間10月16日17時左右，他在該市街頭遭持刀凶徒殺害，並被斬首。凶手是18歲的俄羅斯車臣裔男子阿卜杜拉·安佐羅夫（Abdoulakh Anzorov）。安佐羅夫隨後因拒捕被警方擊斃。

事發前數周，帕蒂曾在有關言論自由的一堂課上向學生展示了諷刺雜志《查理周刊》5年前刊登的有關伊斯蘭教先知穆罕穆德的漫畫。

檢方和政治領導人均認為，這起殘暴的凶殺案與這堂課有關。

周二晚，與該案有關的16人中9人已被釋放，其中包括凶手的4名家人和三名學生。另外7人，包括兩名學生，將接受反恐法官的刑事審判。

目前，警方已針對該案進行了數次搜查。法國政府也下令將巴黎近郊的一座清真寺關閉半年，並計劃解散一個支持巴勒斯坦武裝哈馬斯的團體-謝赫·亞辛集團（Sheikh Yassin Collective）。馬克宏表示，該集團與這起謀殺案有直接關聯。

調查者在凶手安佐羅夫的手機上發現了帕蒂的照片以及聲稱對殺害他負責的消息。安佐羅夫在被警方擊斃前，還在推特上推送了帕蒂被砍頭後的照片。

樂然/達揚（法新社、路透社等）

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