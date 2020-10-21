泰國示威複製「香港模式」 港人跨境聲援泰同袍

泰國的示威運動持續數月，近日局勢有升高趨勢。10月18日，泰國19省都爆發反政府的示威行動，上萬名示威者要求泰國總理下台。

過去幾周，社群媒體上充斥許多泰國反政府示威相關的畫面。有的影片顯示泰國示威者頭戴各式安全帽、眼罩和防毒面具，手持雨傘防御泰國警方的水炮攻勢。示威者之間用手勢提醒彼此要戴上防護設備。影片中的泰國示威者有時也會排成一列，將物資從隊伍後方傳遞給前線示威者。還有一些影片顯示泰國示威者效仿去年的香港「反送中」示威者，上萬人一齊開啟手機照明燈照亮黑夜、吟唱歌曲。

為了躲避警察的追捕，泰國示威者也效法香港「反送中」運動「如水」(Be Water) 的抗爭策略，運用流動性高的示威策略讓警方難以預測他們的動向。

泰國知名的社會運動人士秦聯豐 (Netiwit Chotiphatphaisal) 在接受德國之聲訪問時表示，他認為泰國示威者目前的處境與香港示威者去年處境十分類似，所以當泰國政府以一貫的方式來處理群眾示威時，泰國示威者透過各種社群媒體平台，汲取去年香港丶白俄羅斯與其他國家反政府示威遊行的策略。

秦聯豐告訴德國之聲：「泰國示威者了解安全帽及雨傘等護具對於自我防護來說非常重要。」

著有敘述香港「反送中」示威《守夜：懸崖上的香港》一書的美國加州大學爾灣分校歷史系教授華志堅（Jeff Wasserstrom）向德國之聲表示，他觀察到泰國與香港的示威行動有許多相同之處。

他說：「香港的年輕示威者在過去一段時間的示威行動中，採用了世界其他地區示威者過往所使用的抗爭策略，並根據香港當地情勢加以改良。現在，他們的策略也開始被泰國等地的示威者所采用。」

華志堅強調，在歷史上，抗爭策略與象徵一直都能不受國界的限制，跨境流動並相互影響。他指出，1989年天安門的學生示威者便是受到南非反種族隔離示威者與美國民權運動的啟發。華志堅點出，與過去不同的是，現在的示威者能運用新媒體的力量來創造新的示威模式。

他告訴德國之聲：「去年香港的示威運動使用了不少簡單又實用的街頭示威策略，再加上香港的示威行動產生了非常大的視覺效果，這讓不少香港的示威策略能快速擴散至其他國家。對於不少從2019年開始關注香港示威的人來說，看著今年世界多國爆發的示威行動，總會有種似曾相似的感覺。」

「奶茶聯盟」的互助效應

不只有泰國示威者採用香港的示威策略，香港民間社會近日也多方聲援泰國的示威者。包含黃之鋒在內的4名香港的民主派人士，10月19日在警察的監視下，到泰國駐香港總領事館進行抗議活動。

黃之鋒在抗議現場強調，雖然香港警察拒絕他們到泰國領事館遞交請願信，但是他們策劃這場活動，是為了回應泰國人民2019年在「反送中」運動期間，給予香港示威者的支持。

黃之鋒表示，由於泰國政府封鎖網絡，使泰國人民無法自行上網參與請願，所以他呼籲「奶茶聯盟」成員國的人民繼續到國際請願網站Change.org上，代替泰國人民參與連署批評泰國國王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的活動。

黃之鋒所提到的「奶茶聯盟」源自於2020年5月的中泰網友對壘的事件。當時來自台灣與香港的網友為了替泰國網友助陣，在網路上自行成立「奶茶聯盟」，以反擊中國的專制與狂熱民族主義者為目的，在網路上與中國的網友對壘。

泰國社運人士秦聯豐告訴德國之聲，在這次的示威行動中，泰國人民對於黃之鋒丶羅冠聰與其他香港人為泰國示威者發起的聲援行動感到印象深刻。他提到，許多香港網友在社交媒體上分享他們目睹泰國情勢的心情，這樣的舉動讓泰國人民感到十分溫暖。秦聯豐說：「香港人的聲援行動會啟發更多泰國年輕人投入目前的示威行動，這些跨境的支持也能讓我們在街頭堅持更久。」

秦聯豐說，最近泰國人民也感受到中國霸凌他國的行為存在威脅，所以也能同理香港人與台灣人的感受。他也提到，雖然「奶茶聯盟」仍是個抽象概念，但是對於在東亞各地的人民而言，他們現在因一個共同的目標而產生連結。

跨境支持並非源自於「奶茶聯盟」

美國歷史學者華志堅告訴德國之聲，泰國與香港這種跨境的互助行為，其實早在2016年便發生過。2016年10月，秦聯豐當時還在泰國朱拉隆工大學念書，他邀請黃之鋒到泰國法政大學大屠殺的紀念活動上演講。但黃之鋒抵達曼谷後，便隨即被泰國入境人員以不明原因扣留在機場將近10個小時，最後黃之鋒也被遣返回香港。華志堅指出，雖然黃之鋒未能親臨活動現場演說，但他再返回香港後，仍透過通訊軟件Skype發表了演說。

華志堅說：「當政府嘗試阻礙社會運動人士參與特定活動時，他們往往會促使活動人士更奮力地去對抗政府。去年『反送中』運動期間，香港歌手何韻詩集合了數名香港與台灣的歌手，錄制了一首有廣東話與中文的歌曲來獻給香港的示威者。該行動也促使台灣與香港兩地產生連結。」

不過華志堅認為，這些地區的人民開始建立連結，不完全是因為地理位置相近或是擔憂中國的勢力擴張。他說，這些年輕人透過聲援行動支持對方，也與他們來自同一個世代有關。華志堅說：「他們的聲援行動往往透露出年輕世代認為上個世代的人未能在重要議題上做出足夠努力，導致年輕世代必須面臨一個不安的現狀。」

秦聯豐指出，雖然泰國政府試圖透過打壓媒體與社交軟件來控制示威行動，但泰國示威者仍採用非常有創意且諷刺意味十足的示威行動來反擊，意圖讓泰國政府看起來「既荒謬又殘暴」。他告訴德國之聲：「泰國政府現在希望能凍結一切的行動，並阻止改變發生。他們用水砲車襲擊年輕的學生示威者，這些學生的行為大多是溫和的。他們在逮捕年輕示威者的同時，仍希望老一輩的泰國人能遵從政府的指示。不過他們的行動終將失敗，他們也已失信於人民。」

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