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不退群了？美國拉攏盟友對抗中俄

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(德國之聲中文網) 美國國防部長埃斯珀 (Mark Esper)周二(10月20日)公布一項新舉措，表示美國會加強和擴大與 「志同道合的民主國家 」的合作聯盟，以對抗俄羅斯和中國。

他表示，根據這項最新的《聯盟與伙伴關系發展指南》(GDAP)，五角大廈將系統性監管與盟友的關系，除了在軍事上合作，同時也推進美國的武器銷售。

埃斯珀表示，這個新網絡是「奠基於規則之上的國際秩序支柱」。他說：「美國的盟友和伙伴網絡為我們提供了對手無法比擬的不對稱優勢。」

他也提到，美國在歷史上透過與其他國家結盟維持全球自由與開放的秩序，並說：「中國和俄羅斯的盟友加起來可能不到10個。」

埃斯珀批評中國透過「脅迫和金融誘騙」，與緬甸、柬埔寨和老撾等弱小國家建立聯盟。他說：「國家越小，需求越大，北京的壓力就越重。」

他列舉了自己訪問馬耳他、蒙古和帕勞等國建立起的防務關系，以及美國在東歐加強防務存在的計劃，包括將美軍駐扎在波蘭。

他也強調會與印度和印尼等志同道合的民主國家建立更緊密的關系，並指出他在19日會見了印尼國防部長蘇比安托 (Prabowo Subianto)，下周他也將訪問印度。他說：「他們都意識到中國正在做的事情。」

美國軍售是關鍵

埃斯珀表示，新的戰略的一大關鍵是擴大美國的武器銷售，既能幫助盟友提高國防能力，又能增強美國國防工業，抵御莫斯科和北京的競爭。他說：「我們必須與中國和俄羅斯競爭，他們的國有工業可以快速進行軍事出口。」

埃斯珀說，他已采取措施放寬對關鍵武器系統出口的限制，加快審批速度，並將利用新計劃來尋找武器銷售機會，保護美國市場。

然而，埃斯珀在美國總統大選前兩周提出這個方案，如果特朗普敗選，他也可能在1月被撤換，計劃能不能持續下去還是未知數。

鄒宗翰/楊威廉 (法新社)

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