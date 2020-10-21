殺害女記者丹麥發明家越獄 已被警方逮捕

丹麥潛艇發明家馬德森（Peter Madsen）2017年殺害瑞典女記者沃爾（Kim Wall）被判無期徒刑入獄。根據丹麥警方，馬德森20日試圖越獄但最終被逮捕。

華盛頓郵報報導，根據丹麥警方，當局當天上午10時21分接收到丹麥位於阿爾貝特斯隆市監獄犯人越獄的消息，犯人手持看似手槍及炸彈腰帶等物品威脅獄警後逃獄。

現場畫面顯示，馬德森坐在草地上、手放在身後被武裝警察包圍，並於數分鐘後被逮捕。

馬德森於2017年殺害在潛艇內訪問他的女記者沃爾，沃爾被肢解的屍塊於11天後在海灘上被路人發現。沃爾是一名成就卓越的新聞工作者，當年8月10日因採訪馬德森登上其自製的潛艇後失蹤。

馬德森最初否認與沃爾的失蹤有關，聲稱已將她送回哥本哈根市。馬德森隨後又說，沃爾在潛艇內因意外死亡並將她的屍體丟入海裡，但否認殺害沃爾。

警方表示，將以企圖逃獄起訴馬德森，但尚未決定是否會對他提出其他控訴。