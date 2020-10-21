路透社：印尼今年4次拒絕美國巡邏機降落加油

路透社獨家報道稱，印尼官員透露，今年7月和8月美國官員曾多次向印尼國防部長以及外交部長“高級別”接觸，但是遭到總統佐科·維多多(Joko Widodo)的拒絕。

印尼總統辦公室、國防部長、美國國務院新聞辦公室以及美國駐印尼大使館都沒有回應路透社的相關問詢。美國國防部代表和印尼外長均拒絕就此事發表評論。

印尼官員稱，美方提議提出的時機恰逢美中兩國正在爭奪擴大在東南亞地區影響，這令印尼政府十分意外，因為印尼長期以來奉行的是中立的外交政策。印尼從未允許外國軍隊在印尼開展行動。

P-8“波塞冬”海上反潛巡邏機對於密切監視中國在南海的軍事活動上發揮著核心作用。越南、馬拉西亞、菲律賓、文萊均宣稱對這片資源蘊含豐富的海域擁有主權。另外每年還會有價值3萬億美元的輪船貨運通過這片海域。

因為中國主張的南海主權同印尼主張的專屬經濟區之間有重疊，因此印尼也曾一再驅逐進入其專屬經濟區內的中國海警船和漁船。

但與此同時印尼同中國之間的經貿及投資關系也在不斷增長。印尼外長蕾特諾(Retno Lestari Priansari Marsudi)在接受路透社采訪時說，印尼不想在沖突中選邊，而且印尼對於兩個超級大國之間日漸升高的緊張關系以及南海地區的軍事化感到震驚。

今年9月她在接受路透社采訪時說：“我們不想偏袒任何一方。”她說：“印尼想展示的是，我們已經做好了成為你們合作伙伴的准備。”

雖然在抑制中國的領土野心問題上，美國和東南亞國家之間存在著戰略親和力，但是印尼前駐美大使帕蒂（Dino Patti Djalal）表示，美國“咄咄逼人的反華政策”已經讓印尼和整個地區感到緊張。

他在接受路透社采訪時說：“這看起來已經顯得不合適了。我們不想被愚弄陷入一場反華運動中。當然我們會維護我們的獨立，但是印尼和中國之間有著更深入的經濟聯系，而且中國現在是全世界對印尼最具影響力的國家。”

美國智庫戰略與國際研究中心東南亞問題分析師波林（Greg Poling）說，試圖為間諜飛機獲得降落權是一種笨拙的越權行為。他說：“這顯示出美國政府對印尼的理解非常少。你能做的事會有一個明確的上限，就印尼而言就是向那裡派地面部隊。”

軍事分析人士稱，近來美國P-8巡邏機 在南海行動時使用新加坡、菲律賓和馬來西亞的軍事基地。

今年中國增加了軍演的數量，而美國則增加實現自由航行通過的頻率，同時加強了對潛艇以及偵察機的部署。

P-8巡邏機配備了先進的雷達、高清照相機和聲學傳感器。P-8巡邏機在南海海域測繪島嶼、海表和水下領域的時間已經超過6年。

P-8巡邏機攜帶聲納浮標和導彈時可以從遠距離檢測並襲擊船只及潛水艇。它的通訊系統還可以操控無人機。

美國方面聲稱，2014年中國軍機曾近距離靠近一架P-8巡邏機並做了一個“桶滾”壓頂。中國則表示這種指責“毫無根據”。

洪沙/達揚 （路透社）

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