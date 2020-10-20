NASA將創新舉 太空船預定登陸小行星採集樣本
美國國家航空暨太空總署（NASA）「歐塞瑞斯號」（Osiris-Rex）今天將在一顆大型小行星上短暫登陸，採集一些表面上的岩石及灰塵，然後帶回地球進行研究。
「歐塞瑞斯號」定於太平洋時間10月20日下午3時12分（台灣時間21日上午6時12分）左右，在編號101955的小行星貝努（Bennu）上進行TAG（touch-and-go）行動，即登陸採集樣本後隨即離去。
NASA將從太平洋時間10月20日下午2時（台灣時間21日上午5時）起，在旗下美國國家航空暨太空總署電視台（NASA TV）及網站直播TAG行動。
貝努被稱為「瓦礫堆」（rubble pile）小行星，意味它在過去宇宙深處形成時，重力緩慢將遠古碰撞殘餘物聚集在一起，結果形成這顆像是陀螺的星體，直徑約為1/3英里，表面布滿大型岩石和巨礫。
貝努據信是探索太陽系過去的窗口，它是一個原始且富含碳的星體，具有行星和生命的構造要素。這些資源中有某些也可能值得開採，例如水和金屬，可在未來某個時間點用於地球或太空探索。
貝努還有一個令科學家及普羅大眾深感興趣的特點，即它可能在遙遠未來衝撞地球。在NASA的衝撞風險名單中，貝努排名第2。
「歐塞瑞斯號」是於2016年9月8日從佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）發射升空，在歷經26個月的太空航行後，於2018年12月3日正式抵達貝努，近兩年一直繞著貝努的軌道運行。
這次登陸事件將寫下NASA的重大歷史新頁，對於科學、太空探索及人類了解太陽系具潛在裨益。
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