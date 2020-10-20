澳洲加入聯合軍演 四國抗中付諸行動

馬拉巴爾軍演(Malabar)始於1992年，當時是印度與美國的聯合軍演。2015年以後，日本也加入其中。澳大利亞曾於2007年一度參與該軍演，招致中方強烈反對。此後，澳大利亞一直未再參與該軍演。

本周一（10月19日），澳大利亞國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）宣布，澳方收到印度軍方邀請，並將在11月與美國、日本、印度一同參與馬拉巴爾軍演。他說，這次軍演旨在「展示我們共同支持一個開放繁榮的印太的決心。」

支持印太的說法越來越多地被視為傳達與專制中國抗衡的信號。澳大利亞外交部長佩恩（Marise Payne）表示，馬拉巴爾軍演是堪培拉與新德裡加深關係的又一重要步驟，將提升印度、澳大利亞、日本和美國共同維護地區和平與穩定的能力。她還表示，此次軍演對澳大利亞國防軍隊來說是一次裡程碑式的機會，展示印太四個主要民主國家間的深厚信任以及他們為共同安全利益合作的意願。

印度國防部表示，此次海上軍演將在阿拉伯海和孟加拉灣舉行。這一地區被視為印中戰略競爭的一個焦點。過去幾十年裡，中國對緬甸、斯裡蘭卡、巴基斯坦和孟加拉國的影響力明顯增加，引起新德裡方面的強烈關切。

本次軍演正值中國與澳大利亞的外交關係，與美國的經濟關係以及與印度的軍事關係愈發緊張之際。印度和中國士兵今年6月在有爭議的邊界地區爆發沖突，至少有20名印度士兵死亡，中國士兵傷亡不詳。此後，雙方均向邊界地區大量增兵。

本月初，美國國務卿蓬佩奧和印度、日本及澳大利亞外長在東京舉行會談。蓬佩奧據悉在會議上表達了將四國迄今較為松散的合作關係進一步規範化，並擴充合作內容的願望。他還表示，各方可以建立一種安全框架，共同應對來自中國的挑戰。

觀察家認為，美、印、日、澳這四個該地區重要的民主政體已建立起松散的「四邊」戰略聯盟，而馬拉巴爾軍演則是該團體首個具體的行動。

中國尚未對澳大利亞將參加馬拉巴爾軍演的消息發表評論。中方曾批評類似聯合軍演破壞穩定。

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