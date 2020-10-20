快訊

流感疫苗爆搶打潮！公費、自費疫苗有差別嗎？ 一次報你知

台61北上22K聯結車與小貨車車禍 一人受傷送醫

澳洲加入聯合軍演 四國抗中付諸行動

德國之聲 / 德國之聲

馬拉巴爾軍演(Malabar)始於1992年，當時是印度與美國的聯合軍演。2015年以後，日本也加入其中。澳大利亞曾於2007年一度參與該軍演，招致中方強烈反對。此後，澳大利亞一直未再參與該軍演。

本周一（10月19日），澳大利亞國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）宣布，澳方收到印度軍方邀請，並將在11月與美國、日本、印度一同參與馬拉巴爾軍演。他說，這次軍演旨在「展示我們共同支持一個開放繁榮的印太的決心。」

支持印太的說法越來越多地被視為傳達與專制中國抗衡的信號。澳大利亞外交部長佩恩（Marise Payne）表示，馬拉巴爾軍演是堪培拉與新德裡加深關係的又一重要步驟，將提升印度、澳大利亞、日本和美國共同維護地區和平與穩定的能力。她還表示，此次軍演對澳大利亞國防軍隊來說是一次裡程碑式的機會，展示印太四個主要民主國家間的深厚信任以及他們為共同安全利益合作的意願。

印度國防部表示，此次海上軍演將在阿拉伯海和孟加拉灣舉行。這一地區被視為印中戰略競爭的一個焦點。過去幾十年裡，中國對緬甸、斯裡蘭卡、巴基斯坦和孟加拉國的影響力明顯增加，引起新德裡方面的強烈關切。

本次軍演正值中國與澳大利亞的外交關係，與美國的經濟關係以及與印度的軍事關係愈發緊張之際。印度和中國士兵今年6月在有爭議的邊界地區爆發沖突，至少有20名印度士兵死亡，中國士兵傷亡不詳。此後，雙方均向邊界地區大量增兵。

本月初，美國國務卿蓬佩奧和印度、日本及澳大利亞外長在東京舉行會談。蓬佩奧據悉在會議上表達了將四國迄今較為松散的合作關係進一步規範化，並擴充合作內容的願望。他還表示，各方可以建立一種安全框架，共同應對來自中國的挑戰。

觀察家認為，美、印、日、澳這四個該地區重要的民主政體已建立起松散的「四邊」戰略聯盟，而馬拉巴爾軍演則是該團體首個具體的行動。

中國尚未對澳大利亞將參加馬拉巴爾軍演的消息發表評論。中方曾批評類似聯合軍演破壞穩定。

© 2020年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

流感疫苗釀兩死！南韓民眾決定調查結果出爐前先不打

韓聯社報導，南韓近期發生兩起接種流感疫苗後死亡案例，引發民眾對疫苗安全性的質疑。對此南韓衛生當局表示，接種疫苗與死亡案例...

澳洲加入聯合軍演 四國抗中付諸行動

馬拉巴爾軍演(Malabar)始於1992年，當時是印度與美國的聯合軍演。2015年以後，日本也加入其中。澳大利亞曾於2007年一度參與該軍演，招致中方強烈反對。此後，澳大利亞一直未再參與該軍演。

被燒掉的智利警察教堂：抗爭縱火的理由與謎團？

「誰降了惡火？誰觸怒了天條？」2020年10月18日，智利首都聖地牙哥湧入了數萬的抗爭者，眾人一方面要紀念去年此時「智利10月大抗爭」的一周年；一方面也是為了7天後、歷史性的10月25日「智利制憲公投」預熱衝刺。儘管示威活動大致和平，但警民之間的緊張對立最終仍擦槍走火，演變成激烈的街頭武鬥。過程中，聖地牙哥市中心的巴克達諾廣場成為了暴力熱點，1876年建立的歷史建物——聖法蘭西斯科．博爾哈天主教堂——也在媒體眼前遭「示威者」攻陷、縱火焚毀。歷史教堂被毀後，不僅極度震驚的智利天主教會與智利警察，全都大力譴責「示威失控的暴行」；但在後續的新聞追蹤中，卻出現了令人困惑的複雜進展，而究竟又是怎樣的理由與可能動機，才會變成放火燒教堂？

蘇丹被移出黑名單 以蘇建交指日可待？

川普在推特上宣布將把蘇丹從支持恐怖主義的黑名單中移出，以色列媒體也預期下一步會是以蘇建交。蘇丹過渡政府對川普的推文表示歡迎，也期待此事能盡快成真，讓蘇丹得到外資紓困，緩解經濟困境，但蘇丹政府對以蘇建交尚未鬆口。目前美國這份支持恐怖主義的黑名單上還有四個國家：北韓、蘇丹、伊朗和敘利亞。

澳洲智庫：中國在亞太影響力居次 逼近美國

澳洲智庫一份研究顯示，中國在亞太地區的影響力正在逼近排名第一位的美國，由於華盛頓對新冠疫情的因應不佳，削弱自身的聲望。 位於雪梨的洛伊研究所（Lowy Institute）對26個國家和地區進行

白俄羅斯5萬人嗆總統「滾蛋」 警射橡膠子彈、逮捕200人

白俄羅斯各地18日再現大型示威遊行，首都明斯克有超過5萬人無視警方揚言開火，走上街頭要求執政長達26年的強人總統魯卡申柯...

越南土石流活埋22官兵 倖存者：無助與心碎

越南中部連日豪雨引發土石流，廣治省18日凌晨有22名官兵遭埋，遺體昨天下午全數尋獲。倖存士兵回憶：「睡夢中突然聽到爆炸聲...

當心用奶瓶泡奶！研究：嬰兒每天吞下逾百萬個塑膠微粒

最新研究顯示，由於父母普遍使用塑膠奶瓶沖泡嬰兒配方奶，估計全球嬰兒每天平均可能吃進160萬個塑膠微粒，但目前尚不清楚嬰兒...

韓國7旬老人接種流感疫苗後身亡 死因待確認

韓國全羅北道一名70多歲老人今天被發現陳屍家中，死前曾接種流感疫苗，衛生當局仍在調查死因與流感疫苗是否有直接關係

蘇丹翻轉新頁 美將移出恐怖主義資助國名單

美國總統川普今天表示，他準備把蘇丹移出恐怖主義資助國黑名單，這對努力展開新頁，扭轉被國際唾棄數十年境況的蘇丹文人政府而言...

法國歷史教師遭斬首 4學童疑助犯嫌遭警留置

法國教師帕第（Samuel Paty）在課堂上秀出先知穆罕默德的諷刺漫畫遭斬首。司法消息人士透露，警方今天已將4名涉案學...

土石流夷平軍營2將軍罹難 越南平時最大軍損

幾週以來的暴雨與洪水重創越南部分地區並造成數十人喪生，18日一場土石流更造成至少20名官兵罹難、2人失蹤，罹難者裡還包括...

熱門新聞

預言美大選最終結局贏家是他 沈富雄：不會再改

代領退休金被拒 巴西婦推屍體入銀行嚇壞職員

川普與競選幕僚通電話 痛批佛奇是「災難」、「白痴」

Dyson夫婦為何急脫手豪宅？賠2.5億還多虧1億

拜登全美民調雙位數領先川普 6大關鍵搖擺州選情仍膠著

麥當勞前員工爆料 加註「一條件」就能點到新鮮剛炸好薯條

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。