蘇丹被移出黑名單 以蘇建交指日可待？

川普在推特上宣布將把蘇丹從支持恐怖主義的黑名單中移出，以色列媒體也預期下一步會是以蘇建交。蘇丹過渡政府對川普的推文表示歡迎，也期待此事能盡快成真，讓蘇丹得到外資紓困，緩解經濟困境，但蘇丹政府對以蘇建交尚未鬆口。目前美國這份支持恐怖主義的黑名單上還有四個國家：北韓、蘇丹、伊朗和敘利亞。

移出名單有助蘇丹經濟

根據《半島電視台》報導，川普19日發出一則推特，表示蘇丹過渡政府願付3億3500萬美金給美國恐怖攻擊受難者和家屬。一旦收到匯款，美國就會把蘇丹從支持恐怖主義的黑名單中移除。他強調這終於「成就了美國人民的公平正義，對蘇丹是一大步！」

《半島》派駐在喀土穆的記者摩根表示，「蘇丹當局和人民都認為這件事相當重要。…他們相信蘇丹被挪出黑名單後，外資就會進來，經濟可以得到改善。」蘇丹於1993年就被列入黑名單，並且因此無法得到國際機構的財務援助。2019年8月上任的蘇丹過渡政府一直把脫離黑名單視為優先要務。

川普的推特發出後，蘇丹總理阿布達拉•漢姆多克也在推特上引用並感謝川普，期待他能「正式通知國會，把蘇丹從支持恐怖主義的黑名單中移除。這讓蘇丹付出了太多」。根據行政流程，川普需要向國會提出，經過國會批准，才算正式把蘇丹移出黑名單。

為以蘇建交鋪路？

早先，美國政府消息來源對路透社表示，1998年蓋達組織攻擊肯亞和坦尚尼亞的美國大使館，賠償金定為3億3500萬美金，可能這兩天就會定案。根據《以色列時報》報導，蘇丹曾短暫收留蓋達首腦賓拉登和其他恐怖份子，蘇丹也被視為伊朗向巴勒斯坦恐怖份子提供武器的管道。

一名美國官員也對路透社表示，移出名單一事將為蘇丹與以色列建交鋪路，但蘇丹則強調，這事與以色列建交沒有明確關聯。之前有多項報導指出，美國已經向蘇丹施壓了數週，希望以蘇可以建交。紐約時報引述兩名美國官員的說法，也表示以蘇很快會建交。

蘇丹現任過渡政府主席是阿布德爾•阿勒布爾漢中將，支持與以色列建交，但總理漢姆多克則有諸多考量，不願在過渡政府時期建交。川普推文中並未提到以蘇關係，可能時機未到。

【更多精采內容，詳見 】