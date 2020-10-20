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當心用奶瓶泡奶！研究：嬰兒每天吞下逾百萬個塑膠微粒

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
針對奶瓶的最新研究估計，全球嬰兒每天平均可能吃進160萬個塑膠微粒。路透
針對奶瓶的最新研究估計，全球嬰兒每天平均可能吃進160萬個塑膠微粒。路透

最新研究顯示，由於父母普遍使用塑膠奶瓶沖泡嬰兒配方奶，估計全球嬰兒每天平均可能吃進160萬個塑膠微粒，但目前尚不清楚嬰兒攝入塑膠微粒是否對其健康有害。

愛爾蘭都柏林三一學院教授博蘭德（John Boland）和其同事測試了10種嬰兒奶瓶的塑膠微粒釋放量，這些奶瓶代表全球市場上近70%的奶瓶，多由聚丙烯製成。

研究人員清洗和消毒全新的塑膠奶瓶並使其乾燥後，再根據世界衛生組織（WTO）建議，倒入攝氏70度的熱水沖泡嬰兒配方奶。經電動搖篩機搖晃一分鐘後，博蘭德團隊將水過濾並在顯微鏡下進行分析。

他們發現，各奶瓶的塑膠微粒釋放量為平均每公升400萬個，範圍落在100萬至1600萬個之間。

研究人員利用數據建立嬰兒暴露於塑膠微粒的潛在全球模型。他們估計，在嬰兒出生的頭12個月裡，使用塑膠奶瓶喝奶的嬰兒平均每天會攝入160萬個塑膠微粒。

博蘭德說，「我們對（塑膠微粒）的數量感到訝異。基於之前對環境中塑膠分解情況所做的研究，我們假定其數量會很驚人，但我認為沒有人預期的到，我們發現的數量會如此多」。

此外，博蘭德的團隊還發現，奶瓶中塑膠微粒的釋放量會因水溫等因素不同而有所差異。水溫越高，塑膠微粒釋放速度越快，搖動奶瓶則會增加塑膠微粒的釋放量。

該結果與先前的研究相符，其中包括塑膠茶包在每個杯子中會釋放數十億個塑膠微粒。但尚不清楚攝入塑膠微粒是否對人體健康有影響。

荷蘭阿姆斯特丹自由大學教授希瑟（Heather Leslie）說，發現人類接觸到塑膠微粒的來源很重要，但目前尚未有每日最高塑膠微粒攝取量的限制。

塑膠微粒 嬰兒 都柏林

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