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兒虐夾雜性暴力 日本全面普查虐兒案

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

為防止兒童遭受性虐待，日本厚生勞動省調查受虐兒是否也遭遇性暴力。去年1月千葉縣野田市發生10歲女童栗原心愛於家中受虐致死的事件，她在接受暫時保護期間曾透露遭遇過性虐待，對此，日本官員17日表示，厚生勞動省已針對兒童諮詢所對兒童性虐待的處理進行全國調查。

根據《東京新聞》報導，日本官員在17日表示，厚生勞動省已開始對虐童案進行調查，查看受害兒童是否也曾遭受性暴力，這是日本首次針對兒童諮詢所對兒童性虐待處理的全國調查，尤其著眼於家庭內部發生的案件，以求快速應對為目標。

《共同社》報導，促成這項調查是由於去年1月千葉縣野田市發生10歲女童栗原心愛於家中受虐致死的事件，她在接受暫時保護期間曾透露遭遇過性虐待。目前栗原心愛的父親已被判處16年徒刑，但仍在上訴中。在調查中，厚生勞動省也要求日本220個兒童諮詢所報告他們最初不知道，但後來發現受虐兒童也遭受過性虐待的案件。

據調查此事的縣政府稱，「即使女童表明自己遭受性虐待，臨時庇護所仍讓她回家，並沒有給予任何措施。」明顯失職。厚生勞動省官員表示，目前如果無法確認虐童的案件也涉及性暴力，遭受性虐待的兒童就無法得到照顧。對此，立正大學副教授、兒童福利專家鈴木裕之表示，應創造一個使兒童更能輕易說出遭受性暴力並獲得保護，且不會遭遇不利對待的環境。

根據2018年通報或轉介給諮詢所的159,838例虐待兒童案件中，有55.3％涉及心理虐待，25.2％涉及身體虐待，18.4％為父母疏於照顧，僅1.1％為性虐待。但專家們認為，數據中顯示的性暴力只是「冰山一角」，因為受害者常常選擇對自己的處境保密，尤其施虐者為家庭成員時，擔心自身的處境洩漏會導致家庭破裂。

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