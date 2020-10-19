無畏疫情、堅持補選 玻國民主再開機

前總統流亡加上疫情攪局，玻利維亞延宕2次的補選終於舉行。在去年的大選中，前總統莫拉雷斯涉嫌舞弊，在反對派逼宮下流亡阿根廷，玻利維亞原本要在今年初進行補選，但因為疫情緣故延宕了2次，18日終於恢復投票，但也引發部分輿論批評，在疫情中選舉風險太大。

延宕2次終於大選

根據《半島電視台》報導，玻利維亞經過1年的政治動盪後，終於在18日展開議會大選的投票，民眾多遵守社交距離、帶口罩投票。但在投票過程中，有些投票所在法定投票時間截止後，卻仍繼續投票，而且選委會已經宣布不採取快速計票，因此大選結果恐將拖延至1個星期左右才會出爐。

這次也將會對玻利維亞136席的議會進行全面改選，而選委會主席羅梅洛也向外界保證，在5天的時間內會將所有選票安全透明的計算完畢。如果領先者的得票結果超過50%、或是40%以上並領先第2名超過10%就可直接當選，否則就要進入第2輪選舉。

恐陷入多黨競爭

《紐約時報》提到，上任者也會將面對玻利維亞嚴重的疫情挑戰（1160萬人口卻至少高達8400人死亡），前總統莫拉雷斯雖然因為過度依戀權力遭到反對派逼迫辭職，但他也是過去政治高度動盪中，少數可以擔任超過10年以上的總統，他既有原住民身分，推行的社會主義政策也獲得玻國民眾愛載。

而這次選舉也象徵了莫拉雷斯時代的落幕，不過他臨走前指定前經濟部長阿斯參選總統，他在目前的民調上也領先現任代理總統艾妮茲、前總統梅薩為首的反莫拉雷斯勢力，不過領先幅度並不多，因此之後議會可能會陷入多黨競爭，玻國的政治恐持續動盪。

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