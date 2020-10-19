影／智利也爆示威爆警民衝突 燃燒彈橫飛火燒教堂倒塌

不只有泰國正發生大規模反政府示威，18日智利首都聖地亞哥數以萬計民眾18日上街集會，紀念去年的反政府示威一周年，警民衝突更造成一座教堂燒毀倒塌。

大批示威者18日一早在聖地亞哥等城市集會，他們舉起自製的橫條及口號牌，呼籲其他人在下周25日的公投中，為廢除獨裁時期憲法投下贊成一票，這亦是去年示威的主要訴求之一。

各地示威起初大致和平，惟其後發生暴力事件，最終演變成警民衝突，逾15個地鐵站一度關閉。有人向警署及教堂投擲燃燒彈，智利政府則派出水砲車想驅散民眾，沒想到卻因此激怒更多人，他們拿起石頭、棍子甚至是滑板，攻擊水砲車上的鎮暴警察，約10多名警員受傷，至少10人被捕。

位於首都聖地牙哥的一座教堂頂端著火，塔尖燒至坍塌，儘管消防員到場撲救仍無法阻止影片中的教堂倒塌。

總統皮涅拉（Sebastián Piñera）呼籲民眾和平示威，並遵守防疫指引。民眾呼籲總統結束獨裁政權下台，。