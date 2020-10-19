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報復美起訴解放軍學者 中國威脅關押在華美人

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 根據《華爾街日報》10月17日引述不具名的消息人士報導，中國政府警告美國，他們可能因美國司法部起訴中國解放軍的學者，而關押在中國的美國公民。報導指出，中國政府透過多條管道，屢次向美國政府部門發出警告，其中也包含美國駐中國大使館。

消息人士告訴《華爾街日報》，中國直接了當的表示，美國應該停止起訴中國解放軍的學者，否則在中國的美國人可能發現自己觸犯中國法律。報導指出，美國今年夏天逮補一些在美國大學進行研究的中國訪問學者，並以向美國移民官員隱瞞身為現役中國解放軍軍人身份的罪名起訴他們。不久後，中國政府開始向美國發出警告。

一名美國國務院發言人拒絕向《華爾街日報》證實此事，這名國務院發言人只說：「我們警告美國公民，如果他們面臨商業糾紛丶法院發出的和解令，或是中國政府對刑事或民事案件展開調查，他們可能在事件落幕前被禁止離開中國。」

中國的「人質外交」

今年9月，美國國務院列出諸多理由，建議美國人不要去中國旅游。諸多理由中包含中國政府運用關押外國公民，在兩國的談判中取得優勢。美國司法部國家安全部門負責人迪梅爾斯 (John Demers) 告訴《華爾街日報》：「我們知道中國政府之前曾為了報復中國公民在其他國家被依法起訴，而在沒有合法的情況下，關押美國人丶加拿大人與其他國家的公民。他們希望藉此向這些國家施壓。」

雖然迪姆爾斯拒絕針對《華爾街日報》的最新報導做出評論，但他強調，如果中國希望被視為世界上的主要領導國，他們應該遵守法治，並停止將外國公民作為「人質」。在華府的決策圈，不少人將中國的作法稱為「人質外交」。

然而，中國政府之前已鄭重否認「人質外交」的指控。中國政府強調，他們逮捕外國公民只是在執行法律，以及保護中國的國家安全。中國駐美大使館與中國外交部都並未針對《華爾街日報》的最新報導做出回應。

前國安官員：美起訴中國學者是公然侮辱中國

一名前美國國安官員接受《華爾街日報》訪問時表示，美國起訴中國解放軍學者一事對中國來說，是公然受辱。他認為，與美國之前對中國采取的其他反制行動相比，起訴中國學者此舉的殺傷力更大。

目前在保衛民主基金會擔任研究員的前國安官員辛格爾頓 (Craig Singleton) 告訴《華爾街日報》：「過往，中美兩國為了避免引發外交爭端並為中國留些顏面，會透過私下交涉來解決類似沖突。不過美國司法部起訴解放軍學者的舉動，被視為針對中國最受尊敬的政府機關展開攻勢。這個舉動改變了中美過往互動的慣例，也為雙方帶來嚴重威脅。」

中國政府在解放軍學者唐娟今年6月躲進中國駐舊金山領事館後，開始威脅拘捕在中國的美國人，希望美國能讓唐娟離開中國領事館並返回中國。然而，美國政府在發現中國並未這麼做之後，在唐娟今年7月離開領事館時，將她逮捕。

唐娟8月底獲得保釋，而她的律師西格爾 (Malcolm Segal) 向媒體表示，他並未發現中國政府有試圖介入唐娟的案件。他說：「中國政府並未在唐娟的案件中扮演任何角色，我也不認為他們會介入。」

《華爾街日報》指出，除了唐娟之外，目前仍有另外4名中國解放軍學者面臨相同指控。其中兩位預計11月會出庭。

楊威廉/鄒宗翰 (華爾街日報、路透社)

本文章由德國之聲授權提供】

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