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菅義偉外交繼承安倍路線 內政更民粹

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
日本首相菅義偉（左二）18日前往越南訪問，在東京羽田機場登機時向支持者揮手致意，身旁為夫人真理子（右一）。（路透）
日本首相菅義偉（左二）18日前往越南訪問，在東京羽田機場登機時向支持者揮手致意，身旁為夫人真理子（右一）。（路透）

美聯社報導，日本首相菅義偉首度出訪選擇越南和印尼，可見在外交上承襲前首相安倍晉三的路線；至於在內政上則更加民粹。

分析人士指出，按慣例日相首次出訪大多會選擇關係密切的盟國美國，不過，由於美國臨近總統大選，不太適合作為菅義偉首訪的目的地。值得注意的是，安倍2012年第二次上台後首次出訪目的地中也包括越南和印尼，菅義偉複製安倍的做法，被視為有意沿襲安倍的外交政策。

菅義偉訪問東南亞，凸顯日本想抗衡中國大陸的影響力，並與東南亞國家建立更深的經濟與防務關係，這與安倍和美國共同推動的「自由開放的印度太平洋」願景大致相符。

安倍曾矢言透過民族主義色彩濃厚的政策，恢復日本的外交地位和民族光榮，如宣揚傳統家庭價值觀、修改和平憲法使日本自衛隊在海外扮演更大角色等。菅義偉料將與越南簽署一項防務設備與技術轉移協議，以促進日本製軍事設備出口。這表示菅義偉確定會繼承安倍的外交路線。

至於在內政方面，菅義偉似乎會比安倍更民粹。他推出一項項對消費者友善的政策，意在展現自己務實高效率。

菅義偉責令內閣快速通過幾項政策，如終結文件必須蓋章的「印章文化」、調降手機通信費、推動政府行政數位化等。為了解決日本出生率低、人口萎縮的問題，他要求大幅擴充不孕治療的補助制度。

東京工業大學社會學家西田亮介說：「菅義偉到目前為止推動的政策都容易理解而且很受歡迎，他的政府顯然以維持高支持率為目標。」西田說，菅義偉「似乎沒有意識形態和政治願景，也沒制定中長期目標，看來他所做的一切都是為了勝選」。由於安倍任期未滿，菅義偉將完成其剩餘任期至2021年9月，但有日本自民黨高層表示，新政府可能會解散眾院，提前大選。

菅義偉 日本 越南

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