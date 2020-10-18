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日本東京驚傳路面坍塌 5公尺深坑洞幾乎截斷整條路

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
日本東京調布市稍早驚傳路面坍塌，坑洞長五公尺、寬三公尺且深度五公尺。（擷取自Youtube）
日本東京調布市稍早驚傳路面坍塌，坑洞長五公尺、寬三公尺且深度五公尺。（擷取自Youtube）

朝日新聞報導，日本東京調布市稍早驚傳路面坍塌，目前警方已拉起封鎖線管制。所幸事發時無人經過，因此沒有造成傷亡。日媒空拍圖顯示，這個坑洞長5公尺、寬3公尺且深度5公尺，佔事發路段寬度的四分之三，幾乎截斷整條路。警方還在調查事發確切時間和原因。

路面坍塌空拍：

空拍 日本 東京

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