聽新聞
test
0:00 / 0:00
日本東京驚傳路面坍塌 5公尺深坑洞幾乎截斷整條路
朝日新聞報導，日本東京調布市稍早驚傳路面坍塌，目前警方已拉起封鎖線管制。所幸事發時無人經過，因此沒有造成傷亡。日媒空拍圖顯示，這個坑洞長5公尺、寬3公尺且深度5公尺，佔事發路段寬度的四分之三，幾乎截斷整條路。警方還在調查事發確切時間和原因。
路面坍塌空拍：
１８日午後、東京・調布市の住宅街で道路が陥没しているのが見つかりました。今のところ、ケガ人はいないということです。現場では規制線がはられ、付近の立ち入りを制限しています。https://t.co/CHh6MRN7EM#調布市#陥没#道路陥没 pic.twitter.com/CnwhxszLw8— 日テレNEWS / 日本テレビのニュース・速報 (@news24ntv) October 18, 2020
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言