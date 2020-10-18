日本東京驚傳路面坍塌 5公尺深坑洞幾乎截斷整條路

選舉贏太多反而更需要與反對黨協商？紐西蘭總理阿爾登近日在紐西蘭大選中獲得壓倒性勝利，無須與小黨組成聯合內閣，不過因為紐國新冠疫情控制得當，因此反對黨也更積極攻擊阿爾登過去無法達成政府轉型、增加社會福利的政見，如果新總理沒有將這些問題處理好，政權反而會更快衰弱。

2020-10-18 11:51