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中國漁船獲准在巴基斯坦深海捕魚？伊斯蘭堡政策成謎

德國之聲 / 德國之聲中文網
圖／德國之聲中文網提供
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巴基斯坦多個漁民團體向德國之聲表示，該國政府計劃向中國公司授予深海捕魚權，而多艘中國拖網漁船一個月前已抵達南部城市卡拉奇。

巴基斯坦漁業論壇（Pakistan Fisherfolk Forum）主席阿裡-沙（Muhammad Ali Shah）向德國之聲表示：「約12艘中國拖網漁船在卡拉奇一處海岸停泊。如果有關部門並無意授予這些中國公司捕魚權，那麼這些拖網漁船為何獲准在此停靠？」

「我們已經上告法庭了」，沙說道。他說，如果中國公司獲准在巴基斯坦深海捕魚，那麼巴200多萬漁民的生計將受到影響。

瓜達爾漁民聯合會（Gwadar Fishermen Alliance）主席瓦約（Khudad Wajo）向德國之聲表示：「政府根本不在乎我們，只想取悅於北京。」他說，各漁業聯合會計劃舉行示威，抗議中國進入巴基斯坦漁業。

巴基斯坦信德省和俾路支省沿阿拉伯海有約1050公裡的海岸地帶。2019-20財年，漁業給政府創造了4.1億美元的財政收入。

政府漁業政策成謎

巴政府迄今未回復漁民協會所提出的關於中國漁船的疑問。德國之聲聯系到海事部聯邦秘書利亞茲（Asif Riaz）辦公室，但他拒絕就有關部門是否准予中國公司深海捕魚權表態。

不過，俾路支省政府一位官員向德國之聲匿名表示：「政府並沒有徹底否認計劃頒發執照給中國漁船。」但漁業論壇的阿裡-沙懷疑，執照已經暗中頒發給中國漁船了，「否則他們為什麼停靠在卡拉奇港？」

一些議員也對此事表示關切。議會海事常任委員會主席馬格西（Mir Amer Ali Khan Magsi）向德國之聲表示，他很驚訝中國拖網漁船已經抵達卡拉奇。「海事部告知我們的是，政府並無計劃發放任何深海捕魚許可給拖網漁船，因為這對環境有非常大的破壞。那麼是誰允許這些拖網漁船停靠在卡拉奇呢？我們已經向政府官員提出質詢，要求澄清。」

漁業合作協會（Fishermen's Cooperative Society）主席貝爾（Hafiz Abdul Berr）也懷疑政府暗中批准了中國公司捕魚。「他們過去就這樣干過一次，但我們當時就把他們告上了法庭。」

環保人士指出，深海捕魚應當全面禁止。瓜達爾環保活動人士拉希姆（Abdul Rahim）認為，深海捕魚對海洋生態系統造成損害。「這會導致魚蝦和其它海洋生物被一網打盡，對環境具有毀滅性。」

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本文章由德國之聲授權提供】

巴基斯坦 漁民

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